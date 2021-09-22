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永豐金證券推豐ESG專區 囊括三大標的

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
ESG存股平台來了，永豐金證券推「豐ESG」專區，領先業界完整囊括個股、ETF及投資組合三大標的。（永豐金證券/提供）
ESG存股平台來了，永豐金證券推「豐ESG」專區，領先業界完整囊括個股、ETF及投資組合三大標的。（永豐金證券/提供）

結合最熱門的存股及ESG投資，永豐金證券的豐存股-台股平台即日起領先ESG存股-豐ESG專區，提供符合ESG投資共45檔存股標的，包括符合ESG評鑑之個股、ESG投資組合、以及台股當紅的相關ETF三大投資亮點，為市場上第一個ESG存股服務平台，一站就可以滿足ESG投資與個人帳戶管理，讓存股族也可以獲得ESG投資策略的專業評鑑服務。

永豐金證券表示，ESG投資受到全球投資人的認同與支持，根據PRI協會的統計，全球ESG相關管理資金規模2006年不到10億美元，目前已達近120億美元；從台灣ESG永續優質指數來分析，過去三年(2018至2020年)平均年漲幅11.31%，同期間的一般市值型指數漲幅10.10%，ESG投資準則對企業長期經營核心價值的重視，相當符合追求長期投資累積財富的存股投資策略。

永豐金證券去(2020)年推出豐存股平台，今年1-8月累計台股扣款筆數超過46萬筆，豐存股推出台股第一個完整的豐ESG專區，為投資人精選符合ESG的39檔個股、3檔ETF及3檔主題投資組合，讓一般投資人能以存股的方式輕鬆將ESG落實到投資策略中，也讓企業得以具體行動方案深化投資人認同。

豐存股-台股平台擴增豐ESG專區，存股標的含個股、ETF 及投資組合三大類，個股評鑑由永豐投顧依國際SASB準則建立ESG評鑑系統，按在地化、相關性、完整性、可比性、透明度五大面向進行評鑑，將達到標準以上的公司授以ESG標章，目前存股平台上共計39檔股票符合授予標章，個股最低存股金額只要100元，小資族也可以邁入ESG領域。

永豐投顧給合ESG評鑑結果及產業成長趨勢研究，豐ESG推出ESG存股投資組合，目前提供包括高配息存股、蘋概股存股及電動車存股三大主題投組，最低存股金額5,000元，存股平台提供投資組合績效追蹤，並於投組成份股變動即時推播通知，投資人可以有效掌握投資訊息，選擇是否調整；此外、豐ESG專區精選三家投信公司相關ETF，最低存股金額100元。

永豐金證券表示，ESG的評鑑篩選具高度專業性，在豐ESG專區，從個股、ETF、主題投資組合可以一站購足參與ESG存股，從數位開戶、存股交易、帳戶績效管理，都可以在豐存股的平台上得到完整服務。

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