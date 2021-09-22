台商想從中國大陸退場 會計師提醒四點不漏

隨著中美貿易戰持續延燒，疫情也未見盡頭，近期更在「共同富裕」議題的推動下，中國大陸整頓了不少中資企業，愈來愈多台商思考是否繼續留在中國大陸，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理陳文孝指出，台商出售股權時應留意四要點，分別是帳務整理、架構規劃、監管帳戶、應備文件。

台商若思考撤資或遷出中國大陸則對於企業所持有的房產可能面臨直接出售或整包以股權出售方式處理，在中國大陸出售土地資產，稅率恐高達50%以上，但若改為出售中國大陸公司股權，則稅率或可降至10 %，但還是需要注意可能的稅務風險。

陳文孝說，目前台商通常採取處分公司的股權的方式，但除了相關稅務問題要評估外，若公司打算連業務一併出售，公司在出售前要先進行內外帳整理與檢視投資架構，才能有效提高交易價格與縮短買賣交易時程，除此之外，也要留意買賣交易的安全與售股資金是否能合法匯出。

以往台商將中國大陸境內公司股權賣給外資，在中國大陸境內僅需向相關部門辦理外資股東的工商變更登記，交易程序相對簡單。但近期台商多數遇到的買方多為陸企，對此要特別留意收受款項時，是否符合中國大陸外匯管制規定，因此「監管帳戶」的開立也是台商要特別注意的一環。

一般在買賣雙方簽訂買賣協議時，會與銀行三方簽訂「共同監管帳戶合約」，並以買方名義開立活期存款帳戶，買方將資金匯入帳戶內，由銀行監管資金，確保資金安全，保護投資人權益；交易若完成，買賣雙方共同指示銀行將資金交付給賣方，交易若未完成，則將資金退回給買方。「共同監管帳戶合約」當中的內容要注意的細節很多，一旦有疏漏之處，不但會導致日後台商資金無法從中國大陸順利匯出，甚至過往有案例賣方股權已完成過戶，卻未能順利收到賣股款項的窘境。

此外，台商在進行間接股權交易時，要向稅務部門與外匯管理部門申報的文件宜盡可能地準備齊全。

陳文孝說，如何將中國大陸的資金合法匯出境外一直是台商近年特別關注的議題，但卻常常因為各種原因卡在外匯管理部門而無法匯出，甚至根本不知道被拒絕的理由為何，因此台商在準備要出售公司股權之前，建議要先與相關各部門溝通確認後再開始進行交易，也要事先了解所有付匯流程與各項應備文件，股權交易之過程冗長繁複與當中須注意的細節眾多，當中若有某一環節出錯或疏漏未跟其中一行政單位進行申報核備，往往造成交易失敗或資金無法順利匯出的情況，由於多數台商對於如何從中國大陸安全退場一事並不熟悉，建議台商進行交易前期即要組成專業團隊，將交易過程詳細評估後，以降低交易風險與資金安全。