恒大風暴 法人：台灣金融業的影響 仍在可控範圍

中國大陸房地產龍頭恒大集團傳出資金鏈問題，法人表示，若風險上揚則影響程度較大，但因台灣的銀行對中國大陸曝險占淨值比已由2015年1月最高值70.1%降至2021年3月的39.2%，因此，若中國大陸風險持續提升，對於台灣金融業的影響仍在可控範圍。

大陸房地產龍頭恒大傳出資金鏈問題，該集團股票包括中國恒大( 03333)、恒大物業( 06666)及恒大汽車( 00708)9月股價至今股價修正28%、33%及51%。

截至7月底，金管會統計台灣金融業曝險金額為22億元，主要是國內外基金持有相關曝險，其中，國內44檔基金持有12.62億元，境外41檔基金持有4.51億元；國內銀行只有兩家銀行有對恒大集團有授信，但整體金額在5億元以內，國內保險業、證券自營商並沒有投資恒大集團股票與債券，影響在可控制之內。

群益投顧表示，台灣金融業的大陸曝險截至2021年1月底，台灣金融機構對大陸曝險總額，金融三業合計達到1.93兆元，其中以銀行1.56兆元最高，保險業中國曝險金額僅3,573億元居次，期貨業182億元，影響較大的是本國銀行業。

群益投顧說，依據銀行局2021年3月本國銀行對大陸地區授信、投資及資金拆存總額度表，在金融業主要個股中，富邦金 （2881）、中信金 （2891）及上海銀（5876）因對大陸地區之授信、投資及資金拆存總額度較高，大陸相關風險上揚則影響程度較大，若以增加3.0%的提存來看，分別對個別公司每股稅後純益(EPS)影響0.34元 、0.29元及0.56元 。

群益投顧表示，就本國銀行對中國大陸曝險占淨值比來看，2015年1月達到最高值70.1%，2021年3月已降至 39.2%，風險已在法定限額及可控管範圍，本國銀行面對風險的能力已提升，因此，若中國大陸風險持續提升，對於台灣金融業的影響仍在可控範圍。