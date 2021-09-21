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解讀恆大風暴 學者：處理不好會拖累全球金融市場

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解讀恆大風暴 學者：處理不好恐拖累全球金融市場

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
香港恆大集團風暴至今未歇，甚至連美股都遭波及，恆大風暴會擴大嗎？路透
香港恆大集團風暴至今未歇，甚至連美股都遭波及，恆大風暴會擴大嗎？路透

香港恆大集團風暴至今未歇，甚至連美股都遭波及，恆大風暴會擴大嗎？政大金融系兼任教授殷乃平表示，恆大集團不只涉及房地產市場，還會對大陸的金融市場產生連鎖效應，甚至波及其他企業是否也會遭債權人債權緊縮，因此大陸政府態度很重要，如果處理不好，後遺症遠比大家想像的大。因為如果大陸金融市場及房地產市場出問題，會拖累世界金融市場。

至於對台灣又會有何影響？殷乃平表示，金管會曾對台灣銀行進行壓力測試，認為對台衝擊沒有那麼嚴重，但金管會只看到第一層，沒有估計第二波，例如台灣金融業對大陸相關授信及放款等，如果大陸金融業崩盤，台灣金融業的問題都會冒出來。

恆大事件已經蔓延幾天，由於美股反應劇烈，引發各界關注其後續發展，擔心衝擊層面擴大。

殷乃平說，恆大集團的手已經伸到其他國家，如果爆發危機，產生的影響與後遺症，超乎大家的想像，不會只是在房地產而已。因為其他國家也會有金融商品投資集團，或是集團有關的企業在海外上市，股票也會產生狀況。所以昨天美股才會有如此強烈反應，因為如果大陸金融市場及房地產市場出問題，會拖累世界金融市場。

殷乃平也表憂心。他說，恆大事件要密切觀察大陸處理方式，大陸若處理得好，問題就會侷限在單一事件，狀況會壓下來，副作用也會被消化，是最好的結局；但若涉及要整頓整國房地產，就要注意債券及金融市場後續效應，因此大陸政府的態度很關鍵。

他說，雖然有人建議大陸應該讓恆大國產化，或是安排第三者來接，但這是很大的爛攤子，很難收拾，國有化才能解決，要看政府願不願意。不過如果開此前例，因為大陸有很多類似的未爆彈子，萬一也都爆了，政府怎麼辦？

殷乃平認為，大陸2017年債券市場就出現問題，但拖到現在，此事牽一髮動全身。他說，大陸房地產從2014年泡沫就說會破，就撐到現在，現在維持不住了，大陸官方也出手，很多狀況就會浮上檯面，涉及的層面很廣，例如會造成大陸債券市場的動盪，其他不健全的企業債信也會遭到債權人懷疑，債權人若警覺後將債權緊縮，就會讓問題擴大。

房地產 金融業 美股

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