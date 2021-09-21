沒有ATM 2家純網銀前七月轉帳交易仍衝48億元

二家純網銀樂天國際與連線銀行今年紛紛開業，雖然旗下沒有ATM或實體分行，不過據金管會最新公布數字顯示，截至7月底為止，二家純網銀合計金融卡發出近26萬張，交易金額累計已高達48.14億元，其中樂天國際交易金額已超越非純網銀的王道銀（2897）、瑞興銀行（5863）與華泰商業銀行等。

純網銀樂天國際銀行是今年元月19日正式開業，另一家LINE Bank（連線銀行）則到今年4月22日才正式營運，二家都沒有實體銀行及ATM，但是依舊有發行實體金融卡；樂天國際甚至獲央行准許辦理國際金融卡，可在海外提款；LINE Bank則主打具簽帳功能金融卡。據金管會資料統計，截至今年7月底為止，樂天共計發出3.43萬張金融卡，而LINE Bank可簽帳金融卡更有高達22.56萬張之多，合計二家金融卡發卡數已達到25.99萬張之多。

沒有實體ATM的純網銀，主打跨行轉帳零手續費與免費跨行提款。例如樂天銀行數位帳戶的免費跨行轉帳與提款每月各有10次。轉帳依單筆轉帳金額級距計算，最高一次15元；超過10次的跨行提款每筆5元。而具有國內最大社群優勢的LINE Bank，則提供對LINE好友每個月免費88次轉帳免手續費，自行內部轉帳無限次免手續費，讓同是LINE好友間可輕鬆完成分帳、轉帳動作。只要APP設定好，甚至可約定轉帳一天最高金額300萬元。但若是跨行轉帳到其他銀行的費用，一樣是500元內免費，其他500元以上，依級距計算最高15元，與其他銀行都一樣。

金管會統計，截至7月底為止，純網銀總計提存款與轉帳交易18.89萬次，二家合計金額為48.14億元。其中樂天銀行前七月交易金額高達46.49億元，已經超越國內銀行如王道銀、瑞興銀行與華泰商業銀行等實體銀行。

連線銀行才正式營運三個多月，因此累計交易金額墊底只有1.65億元左右。次數方面，樂天國際前七月交易次數約14.67萬次、LINE BANK只有交易4.22萬次。

為快速增加客戶、吸收國人存款，樂天近期頻頻推出新台幣高利存款專案，繼7月推出18個月牌告年利率1%的新臺幣定存方案後，上周又推出到10月底前的一個月專案優惠年利率2%定存方額，金額上限17萬元。LINE Bank則是推出100元就能存，100萬元內最高二年定存利率1.2%。