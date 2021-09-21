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疫情衝擊 國人7月ATM交易次數大減逾15.5%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
今年新冠本土疫情擴散，衝擊國人使用ATM與金融卡存、提款、轉帳習慣。記者黃義書／攝影
今年新冠本土疫情擴散，衝擊國人使用ATM與金融卡存、提款、轉帳習慣。記者黃義書／攝影

今年新冠本土疫情擴散，衝擊國人使用ATM與金融卡存、提款、轉帳習慣。據金管會最新統計，7月國人使用ATM次數7,358萬次，較去年同期大減15.54%，不過交易金額僅年減3.66%，主要還有網購轉帳業績支撐。所幸接下來政府五倍券刺激經濟政策本周正式上路，業界評估今(2021)年全年交易金額仍有望創下歷史新高紀錄。

國人依舊愛用ATM！雖然政府頻頻推動非現金交易，疫情也推升國人加速使用行動支付比率，但ATM的使用依舊居高不下。據金管會最新公布資料顯示，截至今年7月底止，不管是建置總台數、金融卡發卡數2.21億張，都續創歷史新高紀錄。

雖然６、７月金融卡的單月交易次數已有顯著下滑，但累計前七月國人使用ATM存、提款及轉帳之次數仍高達5.48億次，金額為7.96兆元，目前來看要超越去年全年再創新高紀錄仍不成問題，國人自2008年以來ATM交易次數與金額年年都創史上新高，儘管去年爆發新冠疫情也沒有改變，2020年全年交易金額將近13.3兆元，依今年前七月進度，全年再創新高應無問題。

此外，據金管會統計，截至今年7月底為止，國內總計建置金融自動化設備機器ATM總數仍高達3萬1,802台，較去年同期增加928台，等於每723位國人就共用一台ATM，台灣ATM密集度依舊是世界第一。顯然疫情帶動國人非現金使用比率有增加，但是銀行依舊熱衷在各種通路建置ATM。

其中，中國信託銀行以6,693台ATM，穩居國內金融機構第一位寶座；國泰世華銀以4,792台排名第二高，再來是台新銀的3,797台，前三名名次不變，但是台數持續增加中。

從ATM交易金額來看，中華郵儲以前七月1兆2,482億元，遠超其他國內金融機構排名第一，國泰世華銀以8,144億元排名第二高，中國信託約6,161億元排第三高，若扣掉郵局，國銀第三高是合庫銀的5,747億元。

不過單從7月角度，整體國內金融機構使用ATM交易7,358萬次，較去年同期大減15.54%，無論是次數與金額都創下今年單月次低水準，僅略高於6月的6,875萬次。

7月國人ATM交易金額亦僅剩1.12兆元，則較去年同期減少3.66%，但略高於今年最低在6月的1兆190億元。

雖然行動支付大軍壓境，外商銀行星展銀行甚至決定2019年底裁撤台灣所有ATM，迎戰新數位浪潮，但多數國銀仍持續布建實體ATM。有銀行業者就表示，主要是因為ATM是銀行櫃檯的延伸，國人臨櫃銀行辦事減少了，但未減少進入超商、加油站使用ATM辦理各項交易轉帳的習慣，當銀行端對實體分行的擴增進入停滯期， ATM所具有「存提轉查」功能能夠扮演好小分行的角色。因此國銀不斷強化ATM多元功能，並積極增加生活圈應用，迎戰純網銀。

ATM 疫情

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