家戶綁定力量大 元大銀x台灣Pay拚振興 抽iPhone 13

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
元大銀行聯合行動支付生態圈合作資源，祭出加碼優惠方案。圖／元大銀提供
元大銀行聯合行動支付生態圈合作資源，祭出加碼優惠方案。圖／元大銀提供

力挺政府「振興五倍券」政策，元大銀行聯合行動支付生態圈合作資源，祭出加碼優惠方案，9月22日起於元大銀行官網開放登錄，提供客戶依家戶狀況、消費場域、使用習慣，選擇不同的數位支付綁定工具。以台灣Pay / LINE Pay Money/鑽金系列信用卡登錄綁定「數位振興五倍券」，最高可享等值1000元加碼優惠。

元大銀表示，台灣Pay另有提供家戶共同綁定優惠，加計綁定優惠，最高可將振興升級五倍變九倍。元大銀行提供多元綁定消費通路，採限量登錄，不需抽獎，符合資格即可獲得振興加碼回饋，完成數位通路指定任務，還另有Gogoro VIVA Basic、iPhone 13與刷卡金888元抽獎機會。

元大銀行分析，如果客戶屬於行動支付愛用者，可選擇綁定元大台灣Pay金融帳戶，可享800元回饋金(限額1000名，含共同綁定)，若綁定新開立鑽金數位存款帳戶，加碼儲值金200元，最高可達等值1000元回饋。元大銀行再加碼提供蘋果iPhone 13新機抽獎機會（共2名）；若選擇綁定LINE Pay Money，可享儲值金300元(限額1000名) ，若綁定新開立鑽金數位存款帳戶，加碼儲值金200元，最高可達500元儲值金回饋。

如果客戶偏好刷卡消費，可選擇登錄綁定元大鑽金系列信用卡，於活動期間完成登錄綁定且消費累積滿5000元，最高可獲得300元回饋(限額10000名)，還享3期分期0利率。

元大銀行為提供良好使用數位金融服務體驗，同步自2021年9月22日起，舉辦「鑽金智富卡 讓您聰明消費 智慧理財」及「數位振興券綁定加碼」活動，提供多項優惠，讓民眾在疫情期間消費放心、理財安心，金融服務不中斷。

9月22日起於元大銀行官網開放登錄，提供客戶依家戶狀況、消費場域、使用習慣，選擇不同的數位支付綁定工具。圖／元大銀提供
9月22日起於元大銀行官網開放登錄，提供客戶依家戶狀況、消費場域、使用習慣，選擇不同的數位支付綁定工具。圖／元大銀提供

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