8月債券買賣大戶 都是元大

櫃買中心公布最新債券買賣超統計，元大金控一枝獨秀，旗下元大銀行與元大證券，分別奪下8月債券買超、賣超雙料冠軍，引起市場熱議。

根據櫃買中心統計，8月元大銀行斥資232.76億元重金加碼台債，登上買債王寶座；同為民營銀行的遠東銀行，8月大手筆加碼104.51億元，排行第二；有「綠巨人」之稱的中華郵政，8月也買進99.96億元的債券，排名第三。

債市「小金人」農業金庫也沒缺席，8月加碼台債64.56億元，為買超第四大；彰化銀行買債38.47億元，排名第五。

相較於元大銀行積極「錢」進債市，券商龍頭元大證券單月賣超債券248.16億元，登上賣超冠軍；緊追元大身後的為凱基證券，8月賣超140.05億元；永豐金證券賣債94.67億元，拿下季軍。

8月兆豐證券、元富證券分別賣超70.97與68.7億元，分居賣超第四、五大。

銀行財務主管分析，國內資金充沛，銀行因有資金去化需求，通常都是站在債券的買超方，證券商因經營債券承銷業務，會在次級市場進行公司債交割，是證券商賣超金額較大的主因。

對於銀行業者大買台債，一家銀行財務主管分析，「在寬鬆資金環境下，每家銀行手頭上的閒錢都很多，需要去化管道，台債是相對安穩、可說是零風險的投資標的。」

銀行主管指出，8月大量買債的銀行，多半鎖定短期公債，8月有一家壽險進場大賣短券，估計釋出規模超過400億元，但這些短券並未造成台債行情劇烈波動，反而全數被銀行給「消化」掉。

「這家壽險有意出走海外買美債，所以大賣台債，但拋出的短券都被銀行吃光光了」，銀行財務主管說。

觀察8月買債排行前十大名單裡，除第9名為中華票券外，其餘九家均為銀行；至於賣超前十大機構裡，除老行庫臺灣銀行賣超54.24億元、民營中國信託銀行賣超51億元外，其餘八家均為證券商。