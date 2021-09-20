元大銀x台灣Pay拚振興 抽蘋果iPhone 13新手機

元大銀行力挺政府「振興五倍券」政策，聯合行動支付生態圈合作資源，祭出豐富加碼優惠方案，於今(2021)年9月22日起於元大銀行官網開放登錄，提供客戶依家戶狀況、消費場域、使用習慣，選擇不同的數位支付綁定工具。以台灣Pay / LINE Pay Money/鑽金系列信用卡登錄綁定「數位振興五倍券」，最高可享等值1,000元加碼優惠，台灣Pay另有提供家戶共同綁定優惠，最高可將振興升級五倍變九倍。

元大銀行更領先同業提供多元綁定消費通路，採限量登錄，不需抽獎，符合資格即可獲得振興加碼回饋，完成數位通路指定任務另有Gogoro VIVA Basic、iPhone 13與刷卡金888元抽獎機會。

元大銀行分析，如果客戶屬於行動支付愛用者，可選擇綁定元大台灣Pay金融帳戶，可享800元回饋金(限額1,000名，含共同綁定，加碼最高五倍變九倍)；若綁定新開立鑽金數位存款帳戶，加碼儲值金200元，最高可達等值1,000元回饋。

另外，元大銀行為共同力拚台灣振興經濟政策，再加碼提供蘋果全新發表iPhone 13新機抽獎機會2名；若選擇綁定LINE Pay Money，可享儲值金300元，限額1,000名 ，若綁定新開立鑽金數位存款帳戶，加碼儲值金200元，最高可達500元儲值金回饋。如果客戶偏好刷卡消費，可選擇登錄綁定元大鑽金系列信用卡，於活動期間完成登錄綁定且消費累積滿5,000元，最高可獲得300元回饋，限額10,000名，還享三期分期0利率。

元大銀行為提供良好使用數位金融服務體驗，配合政府振興經濟政策舉辦回饋優惠活動，同步自2021年9月22日起，舉辦「鑽金智富卡 讓您聰明消費 智慧理財」及「數位振興券綁定加碼」活動，提供多項「聰明」優惠，讓民眾在疫情期間消費放心、理財安心，金融服務不中斷。

一、聰明消費：9月全新推出的鑽金智富卡，滿足卡友各種生活面向需求，卡友刷卡消費可享超高回饋，再送全家咖啡、臨櫃換匯讓分、貸款優惠利率等眾多優惠，且線上定期定額申購指定基金可約定以信用卡扣款，讓客戶信用卡「聰明消費」享回饋，同時也能享受投資理財優惠。

二、聰明理財：元大銀行從客戶的角度出發，分析基金投資趨勢，開發基金小額及彈性投資方式，提供基金定期定額百元投資、日日扣/自由選等服務，最低僅需新臺幣100元即可透過定期定額申購優質基金，並可搭配日日扣、周周扣服務，分散投資風險，使客戶得依自身的資金配置及投資屬性進行「聰明理財」。

元大銀行也加碼推出數位平台優惠活動，即日起至2021年12月31日止，數位下單申購海外債及定期定額申購優質基金(限定元大龍頭基金、元大卓越基金、元大多福基金、元大經貿基金、元大高科技基金、元大2001基金)，最高可享終身零元手續費優惠。

三、聰明開戶：疫情期間，為鼓勵客戶多加使用元大銀行數位金融服務，即日起至2021年12月31日止，除了提供最高7次免費跨行轉帳及線上換匯優惠，只要完成指定任務(聰明開戶並連結LINE Pay Money)，還有機會獲得LINE Pay Money 儲值金200元(限量2,000名)，鼓勵客戶宅在家也可以享受金融服務，把數位金融科技變成生活日常。