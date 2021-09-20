美利率決策會議召開在即 可使用反向ETF避險

美國利率決策會議召開在即，現階段操作宜慎。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將在9月21日舉行為期兩天的利率決策會議，專業財經媒體-華爾街日報報導，依聯準會官員近期公開聲明，預估聯準會將在11月開始減少債券購買，而聯準會主席鮑爾可能就在9月21日和22日的FOMC會議發出信號。

元大S&P500反1（00648R）研究團隊表示，今年以來，聯準會是否開始進行縮減購債，一直是市場擔心的話題，且觀察今年以來已召開的五次利率決策會議，在會議時間前後幾個交易日，美股通常震盪加劇，跌多漲少。鑒於聯準會量化寬鬆(QE)退場的攤牌時刻，逐漸逼近，股市波動加大的機會增加，對於美股投資部位較大，且較擔心短期波動的投資人，可利用元大S&P500反1(00648R)等美股反向型ETF，適時進行避險與短期操作。

統計今年以來美國聯準會已召開的五次利率會議前後的美股表現，計算期間分別為每次會議決議公布前兩個交易日與當日，以及後一交易日，共四個交易日的累積表現，S&P500指數於這五次利率會議召開前後期間內全數走低，跌幅介於0.12%~3.49%不等，且單日跌幅曾達到2.57%。因此，面臨短期盤勢可能趨於震盪，投資人宜對自己的資產部位綁好安全帶，小心為上。

另一方面，自去年底以來，中國大陸陸續推出數十項涉及反壟斷、資訊安全、教育、金融和社會公平領域的新監管規定，捲起了大陸監管風暴，在9/14，又將監管之手伸進賭場業，衝擊澳門博彩股平均崩跌逾兩成。加上，大陸房地產龍頭恒大集團爆發財務危機，可能上演中國版的「雷曼事件」，引發市場高度關注。

元大滬深300反1 ETF（00638R） 研究團隊表示，中國監管政策動向對市場帶來高度不確定性，像一枚不定時炸彈一樣，投資人與產業巨頭人人自危，另據陸媒報導，恒大集團的總負債高達人民幣2.36兆元，中國政府救或不救，動見觀瞻。對於尋求大陸股市避險機會的投資人，可適度將元大滬深300反1納入投資組合，以度過近期大陸股市消息面混亂，市場高低起伏、難以預料的投資階段。

不過，需要特別提醒的是，反向ETF追蹤標的指數「單日」反向一倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，而且反向ETF收取的經理費、保管費，以及每日重新再平衡滋生的交易成本，都是投資人需承擔的成本費用。因此，反向ETF僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並嚴設與執行停損規劃。