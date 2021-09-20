期交所攜手政治大學創新國際學院 合開通識課程

為增進校園年輕人期貨知識及建立理財之風險意識，台灣期貨交易所與國立政治大學於2021學年度第一學期合作開設「年輕人須具備的期貨知識」通識課程。該課程吸引逾500位政大學生熱烈選課，凸顯現今校園年輕人對於投資理財興趣濃厚，考量防疫要求與授課品質下，最後共120位學生選修本課程。

期交所董事長吳自心、政治大學創新國際學院院長杜文苓、副院長連賢明、金融學系主任江彌修、行政管理碩士學程執行長羅光達、法律系副教授劉宏恩及統計學系教授鄭宗記等共同開課教授，均出席第一堂課程，為選課學生們進行課程說明。

政大副校長王文杰表示，該課程授課師資陣容來自於產業界資深長官與學界專家、國內各大期貨公司主管、專業投資人及大學教授，課程除吸引政大學生熱烈選課外，也有許多台聯大(陽明、交大、中央)學生跨校選課，更有不少外校生已積極詢問旁聽事宜，相信該課程能讓學生於求學期間經過期貨實務課程的薰陶洗禮後，更快速瞭解國際與國內期貨市場現況，更可透過虛擬交易，實務接軌期貨交易。

吳自心表示，「年輕人須具備的期貨知識」通識課程，是期交所與政治大學創新國際學院，第一次攜手合作推廣期貨知識。投資理財已不再只是社會人士專利，現在許多年輕人在學校時，已有期貨及股票之交易經驗。以台灣期貨市場來說，今年1-8月的新開戶交易人中，20至30歲年齡層的新開戶數占比逼近三成，是新開戶占比增幅最多的一個年齡層，顯示年輕人投資理財比以往更為提早，對於更為專業、快速的期貨交易，也較以往更有興趣。與政大合作本課程目的，就是希望校園年輕人能夠正確瞭解到期貨交易觀念，透過老師深入淺出的講授，在同學的內心埋下一顆種子，希望未來若進入期貨市場交易，或是任何投資理財工具，都能有風險控管觀念。

期交所與政大創新國際學院合作悉心規劃該課程內容，不同於一般大學課程以理論為主，側重學生感興趣的議題、業師，希望課程是生動活潑有趣的，課程內容循序漸進，包括：一、建立對臺灣期貨市場認識、期貨與選擇權基本觀念；二、於建立基本觀念後，進入實務，介紹期貨如何下單、期貨風險管理是什麼，並探討熱門期貨議題；三、為參與期貨交易作準備，安排學生感興趣的專題，例如：如何看懂技術指標、程式交易、ETF與期貨的關係，以及專家現身說法，讓學生身歷其境。

期交所善盡企業社會責任，尤其校園學子為國家未來的棟樑，及早具備正確理財觀念尤其重要，未來，期交所持續將金融教育深度推廣至校園，讓校園學子瞭解期貨及選擇權知識，在投資理財路上穩定累積財富。