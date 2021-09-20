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元大期貨推熱門美股多空交易 再送iPhone 13 Pro Max

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今年7月主管機關進一步開放CFD商品連結標的，新增國外個股、國外股指及白銀商品，元大期貨(6023)看好CFD商品發展商機，全台搶先推出交易滿額送iPhone13 Pro Max行銷活動，並於活動期間周周推出線上講座與影音系列課程教學，期望為交易人的交易商品選擇增添更多元動能。

根據櫃買中心數據統計，截至今(2021)年8月底台灣差價契約(CFD)市場交易金額達7千多億，相比去年同期成長104%，其中以黃金、原油商品成長較為強勁。

元大期貨（6023）積極以證期合一業務推廣，提供客戶全方位金融服務，日前獲得主管機關核准承作CFD新商品，未來透過元大槓桿交易商單一平台，除了交易現有的外匯、黃金、原油商品外，另可交易國外個股、國外股指及白銀商品，其中個股類更包含蘋果、超微、英特爾、亞馬遜、輝達等美國知名上市大型企業，公司將持續透過發行更多新商品，不斷推升數位金融動能，輔以人性化服務、智能化交易、嚴謹化風控，讓客戶在元大享有最完善、最周全的金融體驗。

元大期貨研究部表示，對於想參與CFD商品交易的交易人，可關注未來三大國際事件後續發展。首先，美國聯準會(Fed)鴿鷹派的政策言論將影響購債計畫與貨幣寬鬆政策，影響全球股、匯市的走勢；第二則是近期Delta變種病毒後續發展，若隨確診人數攀升、避險氛圍提升，將牽動黃金價格變化；第三則是美國總統拜登的基礎建設，預期將推動原物料需求，高速網路與半導體等基建概念股將因此受惠，成為盤面主流。

對於國內喜愛美股交易的交易人，可透過元大期貨推出的CFD商品，進行多空雙向、彈性操作。即日起至11月，元大期貨全台首推交易CFD送好禮行銷活動，週週交易指定CFD商品0.1手，就有機會獲得千元禮券，每月交易達1手，還可加碼再抽最新款的Nintendo Switch。

元大 期貨 美國聯準會

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