「巨獸」來襲 第4季新台幣匯率升值抗通膨？

新台幣匯率升值抑通膨，極可能成為第4季央行貨幣政策主旋律。央行將於周四（23日）召開理監事會議，外界預期，貼放利率仍將連六季按兵不動，總裁楊金龍是否放手讓新台幣匯率略為升值，以抑制蠢蠢欲動的通膨巨獸，成為市場關注焦點。

新台幣匯率有多強？數字會說話。國際清算銀行（BIS）最新資料顯示，8月新台幣名目有效匯率指數（NEER）飆至124.05，創1994年有紀錄以來的歷史新高；納入物價變動因素的實質有效匯率指數（REER）也同步漲至112.07，締造2006年8月以來、逾15年的新高水準。

BIS統計代表，今年以來，新台幣「最強亞幣」地位難以撼動，金融圈人士認為，新台幣匯率在今年第4季，仍有機會維持偏強走勢，因為新台幣匯率升值，有助抑制輸入性通膨。

央行統計顯示，今年以來美元指數累計上漲3.22%，主要亞幣裡，僅新台幣與人民幣兩貨幣對美元升值，其中新台幣升值2.78%，領先人民幣的1.36%，穩居「最強亞幣」。

央行表示，根據新台幣匯率反應函數的實證結果顯示，當物價上漲率偏高時，新台幣名目有效匯率指數（NEER）上升，有助於抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，NEER上升，則可抑制過熱的景氣，表示新台幣匯率走勢為反通膨（anti-inflationary）及反景氣循環（counter-cyclical），有助總體經濟穩定。

央行副總裁陳南光日前在台灣銀行家雜誌發表「消失的通膨」文章，內容指出，在極低利率與QE支撐下，各國股價與房地產價格持續飆升，全球通膨率呈現攀升跡象；他示警，近30年通膨猶如行蹤飄忽不定的巨獸，隱藏在迷霧籠罩的密林中；在極度寬鬆貨幣環境下，對通膨容忍度提高，將削弱央行抗通膨的公信力，一旦引發民眾提高通膨預期，將扭轉過去數十年低與平穩的物價走勢。