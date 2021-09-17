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統一超攜國泰世華銀推一鍵綁卡 打造類金融熟客生態圈

經濟日報 / 記者楊涵婷／台北即時報導
統一超／提供
統一超／提供

統一超（2912）欲打造在地最大、虛實整合的類金融熟客生態圈，統一超即日起與國泰世華銀行攜手合作推出OPEN錢包「一鍵綁卡」服務，解決傳統申辦信用卡等待時間較長、信用卡綁定行動支付須自己動手操作的繁雜程序。

統一超宣布即日起開啟OPEN POINT APP可立即連結至國泰CUBE卡申辦網頁、核卡啟用後自動綁定OPEN錢包，完成即可就近到巷口的7-ELEVEN，甚至跨通路到康是美、統一時代百貨等16大品牌通路支付使用，引領「快金融服務」新趨勢。

統一超指出，OPEN POINT可使用三大支付工具，消費者可依據個人數位消費習慣透過icash2.0、icash Pay、OPEN錢包分別綁定儲值卡、銀行帳戶與信用卡，每年超過一億人次體驗。

為鼓勵消費者多加使用數位綁定五倍券，icash2.0、icash Pay推出早鳥綁定加贈點活動。自9月22日上午9點起到icash官網數位振興券登錄區或使用icash Pay APP快速登錄，前五萬名消費者免費送20點，10月31日前登錄成功即可參加萬點抽獎活動，共十位消費者有機會獲得一萬點OPEN POINT。

10月8日起，持已數位綁定五倍券成功的icash2.0或icash Pay即可跨各種民生通路消費使用，振興回饋期間，消費滿5,000元加贈5%點數（上限250點），若選擇指定通路，包含7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代等統一集團旗下通路消費，點數回饋高達10%（上限500點），若同時掌握icash2.0聯名卡優惠，還有機會讓回饋加乘。

OPEN錢包攜手銀行響應五倍券數位綁定服務，推薦使用OPEN錢包「一鍵綁卡」立即申辦國泰世華CUBE卡、同時上國泰世華官網數位綁定成功，自10月8日起至10月31日止使用已數位綁定成功的OPEN錢包╳國泰CUBE icash卡到指定通路消費、購物滿額最高可享13% OPEN POINT點數回饋。

國泰世華 信用卡 五倍券

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