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純網銀樂天衝客 今宣布再祭2%高利台幣定存限時優惠

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
樂天國際銀行新台幣1個月定期存款優惠專案年利率為 2%，為一般1個月定期存款牌告利率的4倍。圖／樂天提供
樂天國際銀行新台幣1個月定期存款優惠專案年利率為 2%，為一般1個月定期存款牌告利率的4倍。圖／樂天提供

台灣首家開業的純網銀樂天國際銀行今（17）日宣布，推出1個月天期定存2%新台幣高利存款專案，優惠年利率為樂天銀1個月天期定存四倍，但有限額，單一客戶活動期間優惠存款上限僅有17萬元，利息將隨到期時後一次支付。

樂天銀指出，此次推出的1個月天期年利率2%新台幣定期存款專案，為新推出的限時優惠存款。樂天銀表示，目的為希望提供給穩定報酬的客戶安全選擇，一共有三種存單任客戶選擇：新台幣2萬、5萬及10萬，皆享有一個月定期存款超優惠年利率2%，每筆存單金額客戶可以各存一次，換算，每位民眾於活動期間內，可享有優惠存款上限為17萬。

樂天銀指出，高利新台幣存款專案，低門檻輕鬆享有，讓存錢更有成就感；而對從來沒有做過理財的人，躺在沙發上追劇玩手遊之餘，還可以選擇登入樂天網銀，輕鬆上手參加定存優惠專案，也讓自己養成儲蓄的好習慣。活動到2021年10月31日為止，有興趣的朋友行動可要快。

樂天國際銀行為台灣第一家開業之純網銀，提供金融交易方便又安心的服務，特色之一就是開立定存沒有時間及地點限制，隨時隨地只要登入樂天網銀就可以開立定存。馬上就是中秋連續假期了，除了持續做好防疫工作，與家人歡聚之時，也推薦彼此參加此優惠存款專案，連續假期一樣可以參加此專案喔，不用等到上班日，早參加也可及早拿到優惠利息。

樂天 新台幣 定存

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