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富邦人壽攜富達投信 首度將ESG納入附保證投資型保單

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

低利時代加上長壽風險，長輩晚年靠誰養？是子女，政府，勞退金？還是吃老本？富邦人壽17日表示，因應國際趨勢與金管會力推永續金融，近期與富達投信合作，首度將ESG題材納入附保證投資型保單，協助投資人降低波動風險，並有機會獲得長期穩健的投資收益，滿足退休金流。

從財政部報稅資料中發現，65歲以上有所得者約占高齡人口五成五，收入來源四成靠利息、三成靠股息，顯示不少長輩退休後仍持續投資，喜愛將配息作為養老金；而具有全權委託帳戶之資產撥回機制，還多了身故下檔保護機制，與抗波動特性的投資型保單，也適合養老。

富邦人壽執行副總經理崔天麟指出，COVID-19使ESG投資價值浮現，成為全球熱門趨勢，退休規劃除關心配息報酬率高低外，更要關注企業做好風險管理並保護投資回報，以利投資人享有長期穩健的退休收益。」為提升國際競爭力，金管會力推ESG永續金融，富邦人壽以行動響應，2021年榮獲「台灣永續投資獎」，更是首度將ESG題材納入附保證投資型保單。

近期富邦人壽與少數自有ESG評鑑的富達投信合作，於「富利人生（V1）」新增「富達投信享優利全權委託投資帳戶」，以富達獨有的ESG投資流程篩選出韌性高的企業為投資標的，透過雙ESG投資策略，有機會獲取長期穩健收益並降低波動風險，獲得十餘家銀行及證券認同，協助40~70歲穩健型客戶調整資產配置比例，也就是提高「富利人生（V1）」被動收益的比例，降低過度投入資本利得而伴隨高風險的比例，或是降低過度配置安全保本所導致低收益的比例，減緩資產的波動風險，創造穩定的被動收入，最重要還附最低保證身故保險金。

富邦人壽 退休規劃

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