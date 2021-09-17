遠雄人壽防癌險全方位照護 獲信望愛創意大獎

惡性腫瘤已連續39年蟬聯國人十大死因之首，平均每4分31秒就有1人罹癌，但隨著醫療技術日益進步，衍生的後續醫療照護費用，亦隨著時間拉長而形成另一風險。有鑑於此，遠雄人壽（5859）推出保障與照護雙重防護，具備終身照顧的防癌險保單—「遠雄人壽愛無限 A 型防癌照護終身健康保險」，該商品更於2021保險信望愛獎獲頒「最佳商品創意」大獎肯定。

今年保險信望愛「最佳商品創意獎」參賽角逐之件數為歷年最多，眾多商品中僅5張健康險勝出。遠雄人壽表示，「遠雄愛無限 A 型防癌照護終身健康保險」是以「一張癌症險，擁有全方位防護網」為目標所設計的終身型癌症保單，相較於市售癌症險著重於「治療癌症時」的醫療費用補償，除了提供治療期間的費用，癌症出院後的照護開銷也涵蓋在保障範圍，尤其是全民健保無法提供的「需長期就醫治療而無法工作的薪資損失」與「需長期居家療養所造成的花費」，鼓勵癌症病患透過較佳的醫療方案積極治療，從旁也協助家庭照顧者減輕負擔。此外，這張保單保障至 98 歲，遠超出國人平均壽命 80.9 歲，兼具創意、專業、前瞻、趨勢，獲得專業評審一致肯定。

遠雄人壽 表示，愛無限 A 型防癌照護終身健康保險站在客戶需求角度，採限期平準繳費，讓保戶終身享有壽險及癌症保障；癌症初期給付一筆「初次罹患侵襲性癌症保險金」，保戶可自主運用選擇對自身最有利的醫療方式；並以補助金的概念設計「罹癌照護補助保險金」，有效保障罹癌後的20 年；此外，不論是身故或保單在保障期屆滿時，皆退還所繳保費，讓家庭財務得到支撐。遠雄人壽不斷精進商品創新，期建構國人壽險與醫療經濟上所需的防護網，並依不同客群提供合適商品，未來將持續發揮優於業界的獨特性與前瞻性，保障保戶權益為優先，貫徹保險核心價值。