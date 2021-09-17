兆豐主辦中租大馬子公司1.2億美元聯貸案 超額認購213%

由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之中租-KY（5871）馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.（仲利成功公司）三年期1.2億美元（約合新台幣33.3億元）聯貸，9月17日完成簽約。

聯貸案的統籌主辦銀行為兆豐銀行，共同參與包括第一銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、台新國際商業銀行、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行、華南商業銀行、臺灣中小企業銀行、中國輸出入銀行、台中商業銀行，及上海商業儲蓄銀行新加坡分行等11家金融機構，超額認購為原訂募集金額的213%，最終以1.2億美元簽約，顯見銀行團對仲利成功經營成果的高度肯定，同時也看好新南向商機。

仲利成功公司由中租控股與馬來西亞成功集團於2015年9月合資設立，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，締造首年即獲利之佳績，2018年成為馬國第二大中古車融資公司，擁有超過1,500家經銷商網絡，該公司近年逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車市場，以及個人消費金融與保險經紀等多元業務。

仲利成功公司於馬來西亞吉隆坡設立總部，新山（Johor Baru）與檳城（ Penang）分設南、北二家分公司，另於峇株（Batu Pahat）、怡保（Ipoh）、馬六甲（Melaka）、芙蓉（Seremban）與關丹（Kuantan）設置辦事處，且在亞羅士打（Alor Setar）與昔加末（Segamat）設立行動辦事處。並將於2021年新設淡馬魯（Temerloh）、實兆遠（Sitiawan）與瓜拉登嘉樓（kuala terengganu）等行動辦事處，以積極於馬來西亞提供產品與服務。

中租-KY 2021年上半年合併營收新台幣344.58億元，較前一年同期成長22.01% ，合併稅後純益新台幣105億元，獲利表現亮眼，穩居產業龍頭地位。