新制勞退基金480億委託案 限定投資CSR上市櫃公司

勞動基金運用局今公告將於第4季辦理新制勞退基金國內投資絕對報酬型委託經營計畫，總委託金額為480億元。勞金局副局長劉麗茹指出，為推動社會責任投資，這是絕對報酬型委託計畫首次限定要以編制企業社會責任（CSR）報告書的上市櫃公司為投資標的，並要求年報酬率以近5年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標。

勞金局規畫於今年第4季辦理新制勞工退休基金110年度國內投資絕對報酬型委託經營計畫，總委託金額為480億元；同時，為鼓勵國內企業注重企業社會責任，這次委託經營計畫限定以編製企業社會責任（CSR）報告書之上市櫃公司為投資標的，以具體行動落實永續投資策略。

劉麗茹表示，勞金局每年都會有不同的國內外絕對型、相對型報酬委託案，這次的絕對報酬型委託計畫，有兩項特色，第一是首次限定投資標的必須是有編制CSR報告書的上市櫃公司，目前1000多家上市櫃公司，符合這項條件有544家。

第二項特色則是提高績效標準，劉麗茹說，這次委託投資要求年報酬率以台灣證券交易所公告近5年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標，過往僅加計200個基本點。由於台股基本面相當穩健，股市展望正向成長，因此期望透過拉高標準，導引國內投信長期佈局且投資於穩健獲利的高殖率個股，並以團隊方式積極主動管理與靈活彈性操作來提升報酬。

勞金局指出，本次委外原則預計選任6家代操業者，擇優受託機構，得標家數以不超過申請業者二分之一為限，換言之，若參與投標的業者未達12家以上，選任得標家數將少於6家。

劉麗茹表示，委託案今天公告，公告期一個月，後續將進入審查、簽約、開戶、撥款等程序，預計今年底至少完成審查、簽約的行政程序。