快訊

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

幼兒園群聚維持33例！基因定序再增5名Delta案例

新安產險未成年網路投保疫苗險 住院日額業界最高

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險推出未成年子女網路投保疫苗防疫顯。圖／新安產險提供
新安東京海上產險推出未成年子女網路投保疫苗防疫顯。圖／新安產險提供

中央流行疫情指揮中心規畫校園接種BNT疫苗計畫本月23日開打，雙北市提前於22日施打，新安東京海上產險守即日起於「網路投保平台」專為未滿20歲族群最新上架疫苗防疫險，針對施打新冠肺炎（Covid-19）疫苗不良事件，提供住院日額最高5,000元、加護病房每日最高給付8,000元及喪葬費用保險金30萬元等保障 ，另接種後再確診法定傳染病每次住院享實支實付最高5萬元給付，為目前業界住院給付最高。

雙北市目前有超過30萬12-17歲國、高中生將於中秋節連假過後陸續接種BNT疫苗，新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，根據美國食品藥物管理局（FDA）監測資料，12歲至17歲青少年施打BNT疫苗後，發生心肌炎、心包膜炎的風險較高，經短期追蹤大多數個案經治療後症狀已緩解，因此BNT疫苗副作用令不少家長感到憂慮，另一方面因應12歲以上未成年人將施打疫苗，金管會開放父母幫子女網路投保疫苗險的便民措施，家長們可趁機提前幫子女投保疫苗險，建構完善的防護保障。

新安東京海上產險響應政府防疫與疫苗施打政策，「網路投保平台」專為未成年孩童及青少年最新上架疫苗防疫險，涵蓋「Covid-19疫苗接種住院日額保險金 」、「Covid-19疫苗接種加護病房保險金」、「Covid-19疫苗喪葬費用保險金」及「疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險」四大防護。

新安東京海上產險「網路投保平台」疫苗防疫險0-75足歲民眾皆可投保，滿足全家三代疫苗防疫需求。

疫苗 保險金

延伸閱讀

本周新增11例Delta！ 4例突破性感染都打過BNT疫苗

宜縣全人口接種率53% 75歲以上長者下周打第2劑莫德納

愛達荷州疫苗覆蓋全美吊車尾 限量供應醫療資源

日本擬打第3劑疫苗 以接種2劑後逾8個月者為對象

相關新聞

新安產險未成年網路投保疫苗險 住院日額業界最高

中央流行疫情指揮中心規畫校園接種BNT疫苗計畫本月23日開打，雙北市提前於22日施打，新安東京海上產險守即日起於「網路投...

恒大債務風暴 金融業大陸曝險2.2兆元

中國大型地產商恒大集團債務風險不斷攀高，恐引爆財務危機，金管會昨（16）日公布我金融業在大陸曝險情形，合計銀行在大陸子分...

央行臉書 把恒大債務危機類比雷曼事件

中國大陸房地產巨擘恒大集團債務風險攀高，央行昨（16）日罕見在臉書回顧2008年雷曼兄弟倒閉事件，特別提及目前恒大爆發財...

國泰世華留住人才 打造幸福職場

如何打造幸福職場？為留住人才，國泰世華銀行為年輕族群打造所需的工作環境與設備，連金融業最重視的服裝、文化也變得更富彈性，...

台港星出擊 國泰世華攻私人銀行

瞄準「億級」客戶，國泰世華銀行開辦「財管2.0」、積極搶攻私人銀行商機。國泰世華銀行總經理李偉正表示，為拓展市場，私人銀...

國泰世華數位轉型 成績傲人

國泰世華銀行數位轉型有成，過去五年在MMB行動銀行、智能、生態圈三大領域上深耕，交出傲人的經營成績單；除行動銀行400萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。