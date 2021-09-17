新安產險未成年網路投保疫苗險 住院日額業界最高

中央流行疫情指揮中心規畫校園接種BNT疫苗計畫本月23日開打，雙北市提前於22日施打，新安東京海上產險守即日起於「網路投保平台」專為未滿20歲族群最新上架疫苗防疫險，針對施打新冠肺炎（Covid-19）疫苗不良事件，提供住院日額最高5,000元、加護病房每日最高給付8,000元及喪葬費用保險金30萬元等保障 ，另接種後再確診法定傳染病每次住院享實支實付最高5萬元給付，為目前業界住院給付最高。

雙北市目前有超過30萬12-17歲國、高中生將於中秋節連假過後陸續接種BNT疫苗，新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，根據美國食品藥物管理局（FDA）監測資料，12歲至17歲青少年施打BNT疫苗後，發生心肌炎、心包膜炎的風險較高，經短期追蹤大多數個案經治療後症狀已緩解，因此BNT疫苗副作用令不少家長感到憂慮，另一方面因應12歲以上未成年人將施打疫苗，金管會開放父母幫子女網路投保疫苗險的便民措施，家長們可趁機提前幫子女投保疫苗險，建構完善的防護保障。

新安東京海上產險響應政府防疫與疫苗施打政策，「網路投保平台」專為未成年孩童及青少年最新上架疫苗防疫險，涵蓋「Covid-19疫苗接種住院日額保險金 」、「Covid-19疫苗接種加護病房保險金」、「Covid-19疫苗喪葬費用保險金」及「疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險」四大防護。

新安東京海上產險「網路投保平台」疫苗防疫險0-75足歲民眾皆可投保，滿足全家三代疫苗防疫需求。