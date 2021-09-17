這張保單很奇葩 越「胖」賠越多！

什麼樣的保單會規定越胖就理賠越多？什麼樣的保單就算打雷閃電也照賠不誤？這麼奇特的保單，被保險的對象不是人，而是台灣超過550萬頭毛豬。

從5月起，農委會推動全國豬隻必須全面納入死亡保險，尤其近期警方頻頻查獲越南豬肉走私進口，各界無不繃緊神經，除了擔心台灣滷肉飯的防線失守外，連帶也讓這個上路僅4個多月的《豬隻死亡保險強制投保及保險費補助辦法》（下稱《辦法》）備受關注。尤其《辦法》中，對豬隻的保險理賠有著許多特殊規定，更讓不少曾被保險公司拒保的人大嘆「這種待遇果然只有豬才配擁有啊！」

目前正值中秋節烤肉旺季，民眾對於豬內的食安問題特別有感，而主管機關如何透過保險來為國人的豬肉把關，同樣也令人十分好奇。台灣《保險法》權威、北宇管顧總經理劉北元日前在podcast節目「劉北元的保險法」中提到，由於家畜與人不同，在保險領域中，受到的待遇自然不同。其中最奇特的，大概就是豬隻的保險理賠金是按體重來計算。

￭理賠金「秤斤論兩」 越胖越好

劉北元表示，一般人投保人壽保險前，都必須向保險公司提出健康告知事項，讓保險公司評估其體況，一旦被認定過胖，甚至可能被保險公司拒保。

但是，豬隻的保險卻反其道而行，並不考慮豬隻的健康問題，更不在意豬隻會不會太胖。根據《辦法》的規定，只要豬隻重量達50公斤以上，其保單就能有全額理賠保障，而40至50公斤，就只能領保險金的一半。劉北元打趣說，顯然這是一張非常重視體重的保單，而且越胖越好，如果豬隻的體重在40公斤以下，那就不在理賠範圍內了。

￭打雷照賠 難產賠大不賠小

有關豬隻強制納保的承保範圍，舉凡豬隻因疾病、難產、雷擊、溺水、火燒、摔跌、依法撲殺等原因而死亡，均可獲得理賠。比較特別的是，《辦法》規定，豬隻若因自然災害而死亡，不在理賠範圍內，唯獨雷擊這一項例外。換句話說，如果豬隻的死亡跟打雷有關，豬農一樣可以獲得保險理賠的

至於母豬的難產死亡該如何計算理賠金？《辦法》也有一套算法，該項規定若母豬難產而死就只針對母豬進行理賠，而它肚子裡的小豬是不賠的。因為投保的過程中，承保單位（目前為各地農會）會發給每隻豬一個標籤，由於肚子裡的小豬沒有標籤，按規定不能請領理賠。

￭豬仔娶親 保單失效

另外，在保單效期內，人類的保單不會因遷徒而失效，但豬如果「搬家」（例如賣給別人），則原本的保單會不會失效呢？劉北元以「豬仔娶親」的故事為例指出，老王跟老陳都是養豬的農友，有天，老王的公豬看上老陳家的母豬，老王於是向老陳提親，將母豬買下來帶回家，此時，老陳幫母豬投保的保險，是否會跟著到老王家呢，「很遺憾，這個保險沒法跟著跑，母豬到老王家後，這份保險就終止了，必須由老王另外再買強制險。」

值得注意的是，雖然國內的豬隻保險看上去似乎包山包海，但其實也有不保的項目，除了上述的自然災害及「搬家」不保以外，包括人畜加害（例如豬打架而死）以及違規使用藥物也不在承保項目內。

其實，雖然台灣豬隻保險的內容看似有趣，但其真正用意還在於守護台灣的養豬產業及保障豬農遇到疫情時不致血本無歸。對此，劉北元表示，汽機車有強制險，房屋有強制險，現在為了捍衛台灣豬農，自然是連豬也要有強制險了。