遠傳直營門市零接觸支付 創新帳務服務體驗

遠傳持續透過創新的科技，提供客戶便利、安全又安心的帳單服務，現在遠傳用戶只要下載【遠傳心生活APP】即可透過該APP快速查詢六個月內帳單，帳務管理輕鬆又簡單！同時，遠傳也於疫情期間超前部署，在全台遠傳直營門市上線全新【直營門市全新零接觸繳費服務】系統，用戶繳費更安心。

結合QR code及掃描辨識兩大技術的【直營門市全新零接觸繳費服務】系統，是遠傳直營門市的創新帳務服務 ，也是業界唯一提供該項服務的電信業者。客戶在繳費過程中，只要使用自己的手機拍照，免綁定、免申請，全程零接觸，就能輕鬆完成信用卡繳費。除了確保資訊安全，更能減少因傳遞信用卡與共用簽名筆而產生的接觸顧慮，同時守護客戶資料與健康。