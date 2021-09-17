遠傳直營門市零接觸支付 創新帳務服務體驗
遠傳持續透過創新的科技，提供客戶便利、安全又安心的帳單服務，現在遠傳用戶只要下載【遠傳心生活APP】即可透過該APP快速查詢六個月內帳單，帳務管理輕鬆又簡單！同時，遠傳也於疫情期間超前部署，在全台遠傳直營門市上線全新【直營門市全新零接觸繳費服務】系統，用戶繳費更安心。
結合QR code及掃描辨識兩大技術的【直營門市全新零接觸繳費服務】系統，是遠傳直營門市的創新帳務服務 ，也是業界唯一提供該項服務的電信業者。客戶在繳費過程中，只要使用自己的手機拍照，免綁定、免申請，全程零接觸，就能輕鬆完成信用卡繳費。除了確保資訊安全，更能減少因傳遞信用卡與共用簽名筆而產生的接觸顧慮，同時守護客戶資料與健康。
另外，遠傳用戶只要下載【遠傳心生活APP】，就能輕鬆查詢帳單明細、話務使用分鐘數、六期帳單/發票/代收明細，一指就能搞定查詢帳單與繳款等事宜，還能結合遠傳心生活精選的吃喝玩樂優惠，提供用戶完整的數位服務，詳細資訊請參閱網頁連結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言