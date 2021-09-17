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遠傳直營門市零接觸支付 創新帳務服務體驗

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
遠傳帳單 體驗升級。圖/業者提供
遠傳帳單 體驗升級。圖/業者提供

遠傳持續透過創新的科技，提供客戶便利、安全又安心的帳單服務，現在遠傳用戶只要下載【遠傳心生活APP】即可透過該APP快速查詢六個月內帳單，帳務管理輕鬆又簡單！同時，遠傳也於疫情期間超前部署，在全台遠傳直營門市上線全新【直營門市全新零接觸繳費服務】系統，用戶繳費更安心。

結合QR code及掃描辨識兩大技術的【直營門市全新零接觸繳費服務】系統，是遠傳直營門市的創新帳務服務 ，也是業界唯一提供該項服務的電信業者。客戶在繳費過程中，只要使用自己的手機拍照，免綁定、免申請，全程零接觸，就能輕鬆完成信用卡繳費。除了確保資訊安全，更能減少因傳遞信用卡與共用簽名筆而產生的接觸顧慮，同時守護客戶資料與健康。

另外，遠傳用戶只要下載【遠傳心生活APP】，就能輕鬆查詢帳單明細、話務使用分鐘數、六期帳單/發票/代收明細，一指就能搞定查詢帳單與繳款等事宜，還能結合遠傳心生活精選的吃喝玩樂優惠，提供用戶完整的數位服務，詳細資訊請參閱網頁連結

遠傳用戶只要下載【遠傳心生活APP】即可透過該APP快速查詢六個月內帳單，帳務管理輕鬆又簡單！圖/業者提供
遠傳用戶只要下載【遠傳心生活APP】即可透過該APP快速查詢六個月內帳單，帳務管理輕鬆又簡單！圖/業者提供

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