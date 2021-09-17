期交所大專院校模擬交易賽Part II 22日起接受報名

為使校園年輕人可透過模擬交易，增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管之重要性，期交所繼今(2021)年上半年成功舉辦「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」後，第4季再推出第二階段活動。鑒於校園年輕人學習期貨程式交易者逐年增加，第二階段活動交易委託方式除一般下單外，將開放時下流行的程式交易下單功能(包括MultiCharts、Python API及Excel VBA等)。

期交所說，這次活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊參賽，報名期間為9月22日至10月13日(共3周)，競賽期間為10月18日至12月30日(共11周)。

期交所特別提醒，這次活動接受組隊報名上限300隊，每所學校報名隊伍上限15隊，請有興趣參賽的同學手腳要快，以免向隅。考量年輕人未來將成為期貨市場重要支柱，期交所以金融教育為出發點，競賽成績以累積報酬率及夏普比率兩項指標計算，兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在可承受的風險下，能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易模式。

這次活動模擬交易平台使用期交所虛擬交易所，行情報價採即時行情模式，具保證金追繳及平倉機制。每個參賽隊伍起始資金為新臺幣500萬元，競賽商品為期交所四大主力商品(台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約，另股票期貨限特定造市標的)。

依據競賽辦法，最後將自有完整交易四大類競賽商品及交易天數達競賽期間交易日三分之一以上的參賽隊伍中，先取正報酬隊伍的夏普比率前60名，再依累積報酬率由高至低排序取前20名獲獎，各可獲頒團體獎金6萬元~4千元，指導老師可獲頒3萬元~2千元獎金。活動結束後，將自所有參賽隊伍之隊員(學生)中隨機抽出40名參加獎，每名頒發1千元獎金。

為讓參賽同學更加瞭解這次活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，期交所將錄製前揭兩項主題之宣導影片，並置放活動網站專區首頁供有興趣參加這次活動的大專院校師生觀看。期交所說，參賽同學能善用開賽前約一個月時間，可於虛擬交易所一般常態環境先行練習，並與指導老師及隊員共同討論，腦力激盪出合適的交易策略，以利在競賽開跑後能因應盤勢變化，妥適調整交易策略，成為最後贏家。

「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」活動辦法業於9月13日發函各大專院校，活動網站專區訂於9月22日上線，網址為https://www.taifex.com.tw/eventTryTryp2/index，或可由期交所官網首頁連結。