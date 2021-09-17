審慎看待景氣 循環與防禦配置並重

變種病毒威脅經濟復甦、通膨、中國大陸政策監管，加上景氣及政策轉折預期，衝擊第三季金融市場波動加大，全球股市自高檔震盪回落，綜合彭博資訊等外電新聞援引九月份美銀美林經理人調查報告顯示，看好經濟成長的經理人降至13%，連續六個月下滑且為2020年4月以來最低，高峰則為今年三月份的91%，但儘管對經濟前景抱持審慎看法，淨加碼股市比重仍達50%，遠高於過去二十年平均的29%，此外，84%經理人預期聯準會將於年底前逐步收回刺激政策，Delta病毒及就業市場復甦變化則最可能影響縮減購債的時間表，而著眼於經濟成長前景的不確定性，經理人認為聯準會將維持鴿派態度，預期第一次升息的時間點自先前預估的2022年11月延後至2023年2月。

雖然大多數經理人仍然預期未來經濟成長與通膨水準將高於平均趨勢，但受到疫情反覆對供應鏈及投入成本所造成的影響，越來越多企業提出獲利預警，經理人對企業獲利上調的預期降至2020年5月來最低的12%，且22%經理人預期未來幾個月仍會持續下滑，所幸受惠全球寬鬆貨幣政策，多數經理人認為目前全球流動性環境處於2007年7月金融海嘯前的最佳狀態，而著眼於中國經濟降溫的風險，82%經理人預期中國政策將轉趨寬鬆，自七月份的44%大幅攀升。

在資產配置方面，現金配置升至4.3%較上月微幅增加0.1個百分點，此外，經理人採取槓鈴式策略，較上月同步增加配置循環性的工業、原物料及能源產業與防禦型的健康醫療與民生消費類股。在最擁擠交易及最大尾端風險方面，經理人認為做多科技為最擁擠交易，其次分別為做多ESG及放空中國股市，而雖然有高達69%經理人認為通膨僅為暫時，通膨風險仍名列本次調查的最大尾端風險，其次則為聯準會縮減購債、Delta病毒擴散、資產泡沫及中國政策。

依據彭博資訊，九月份美銀美林經理人調查調查於9/3~9/9進行，針對管理8,390億美元資產的258位基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，根據彭博最新調查(9/10)，鑒於變種病毒擴散影響消費支出，經濟學家將美國第三、四季經濟成長率下調至5%及5.3%(原估為6.8%及5.6%)，但上調2022年第一、二季經濟成長率至4.1%及3.3%，顯示儘管變種病毒影響美國經濟復甦步調，但實質影響程度應屬可控。此外，聯準會主席鮑爾已勾勒出今年內縮減購債但不急於升息的政策基本路徑，顯示因應經濟發展彈性調整退場節奏，可望降低對市場影響，因應短期股市波動環境，建議投資人可增持債券及美國平衡型基金，其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債，後者透過靈活動態資產配置及多元產業布局掌握輪動機會。另一方面，從歷史經驗來看，全球經濟成長放緩實為景氣從復甦初期進入擴張中期的必經過程，並不代表全球經濟將重陷衰退，短線股市震盪可視為分批加碼或定期定額機會，建議靠攏趨勢財及機會財，依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或是股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲股票型基金，多路並進卡位旺季行情。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，就MSCI新興市場指數的類股組成觀察，以科技通訊、健康醫療、消費為主的新經濟產業類股，過去十年由約35%的權重大幅攀升至逾55%，受惠新經濟產業的獲利動能較佳所挹注，新興市場企業不論就股東權益報酬率或自由現金流量等指標評估，皆明顯優於成熟市場企業，但評價水準卻更具優勢，而其中亞洲小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，適合作為長期投資的核心標的。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技股經調整後評價已更為合理，儘管利率上升，隨著經濟前景的改善，企業可能增加對科技的投資，展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合可望提高生產力。數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，現階段透過人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、5G等股票來參與數位轉型趨勢下的成長機會。