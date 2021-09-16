迎921國際失智症日 宏泰人壽推相關保單

宏泰人壽今（16）日表示，中高齡失智症問題不容忽視，9月21日國際失智症日即將到來，該公司除了呼籲國人關懷中高齡、正視失智症問題，也推出樂齡寶終身健康保險，協助減輕家屬照護負擔，讓民眾預先規劃，生活更有保障。

自1994年開始，國際失智症協會（ADI）把每年的9月21日訂為國際失智症日（World Alzheimer’s Day）。隨著全球失智人口快速增加，衍生醫療照顧問題嚴重，到了2019年，已有逾百個國家失智症協會於整個九月連結更多組織團體共同舉辦各種活動，藉此提昇社會大眾對失智症的關注，促進對失智患者及家屬之支持與友善包容。

在台灣，失智人口也是呈現成長趨勢；台灣失智症協會依據國家發展委員會於2020年8月公告的中華民國人口推估（2020至2070年）」之全國總人口成長中推計資料，再加上失智症每五歲盛行率推估，未來的50年內台灣失智人口數以平均每天增加近30人；約每48分鐘增加一位失智者，且失智總人口占全國總人口比逐年成長，全體國人皆應即早準備。

由於失智症是進行性退化並具不可逆性的疾病，不僅是病患深受病痛所苦，病程到了中度、重度，甚至是末期階段，病患可能失去生活自理能力而仰賴他人照顧，所需的醫療照護人力及費用，往往是家庭沉重的負擔。

宏泰人壽認為，每一個人都必須認真看待失智症問題，更應該預先規劃讓中高齡之後的生活更有保障，因此宏泰人壽重視中高齡族群的需求，持續推動專為中高年齡層設計的宏泰人壽樂齡寶終身健康保險。

以40歲健康男性為例，投保繳費20年期保額100萬元，年繳保費約1萬5，500元，每天保費不到45元，萬一發生不幸，判定符合中度以上失智症及嚴重巴金森氏症等特定腦神經退化性疾病的保戶即可申請相關理賠，且未到期保險費不用再繳，減輕家屬照護的經濟衝擊與心理負擔。

宏泰人壽建議，可以同時搭配宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身健康保險附約，依照保單條款，投保保戶在符合長期照顧狀態時，每年可以申請給付長期照顧分期保險金，最多16次且最高至100歲為止。

宏泰人壽致力於提供最專業的保險服務，讓保戶生活獲得保障，強調在「公平待客」的精神下，針對中高齡族群的保戶所需，推薦最適切合宜的保險商品，以確實符合公平待客的商品或服務適合度原則，及注意與忠實義務原則。