恒大成陸版雷曼風暴？國人對陸曝險總額約2.5兆

中國大陸大型地產商恒大集團的債務風險不斷攀高，恐引爆財務危機，被視為是陸版的「雷曼風暴」。金管會今（16）日公布我國金融業在中國大陸曝險情形，合計銀行在中國大陸子分行授信投資、保險業、券商投信對中國大陸市場投資，以及國人所買的境內外基金有包含中國大陸成份股在內的曝險總金額約2.5兆元，對於後續恒大事件發展，是否會進一步引發系統性風暴，值得投資人關注。

金融三業中，以銀行業的曝險最高。銀行局副局長林志吉今日公布，我國銀截至6月底為止，對中國大陸曝險金額為1兆4,655億元，占上年度結算淨值的比重為37.1%。其中包括授信 1兆4億元及投資4,557億元。不過日前銀行局公布，只有2家國銀有直接對恒大曝險，整體金額僅在5億元以內，而且都有提足適當的準備金因應。至於銀行局有特別要求國銀對中國大陸曝險部位要提高第一類授信資產的備抵呆帳比率至1.5%，目前所有國銀都有符合相關規定。

目前我國銀行在中國大陸總計有五家子行，分別是彰銀南京、富邦華一、 國泰世華上海、永豐南京與玉山深圳子行，至於共有九家國銀在中國大陸設有25家分行及8支行。

其中以子行放款較多，上半年約為3,673億元，但備抵呆帳覆蓋率298.05%，相較於中國大陸官方公布當地銀行平均覆蓋率193%，林志吉說，我國國銀相較此數字高達一倍之多，合計五家子行上半年稅後純益為12.37億元。

此外國銀在中國大陸的分行上半年放款不到2,000億元，低於五家子行，累計上半年獲利約14.5億元左右。

其次是國人買的境內外基金，包含中國大陸成份股在內的曝險，其中截至8月底為止，合計有335檔境內基金投資在中國大陸股債市，國人投入金額曝險約3,725.66億元，占相關基金比重約32.24%；境外基金則有468檔投資中國大陸，國人投入的金額曝險為1420億元，比重占相關基金7.59%，合計境內外基金國人合計在中國大陸曝險達5,145億元。

至於壽產險業投資在中國大陸市場，截至7月底為止各有2,560億元及15億元，大部份都以債券為主。不過所幸完全沒有投資恒大集團。

證券自營商對中國大陸曝險部位截至今年7月底也有八家投資共計75.15億元，占淨值比重約1.3%；至於券商轉投資方面，亦有七家轉投資共32.27億元。券商對恒大集團亦沒有投資部位。

至於投信轉投資方面，有四家都採參股投資，金額合計為26.89億元。