國內最大「包租公」壽險業 金管會擬採「群組」管理

素有全國「最大包租公包租婆之稱」的國內壽險業，手上擁有大量房地產、商辦大樓，過去每一棟大樓、每一戶都需要符合金管會最低即時利用率的監理規範，目前收益率不得低於2.095%，但若一旦有一家或部份出租戶退租，可能就造成短暫不符標準，需頻繁向金管會申報的情形，尤其在疫情期間，情況可能會更惡化。金管會保險局（16）日宣布預告將修法改採新的管理辦法，改以「群組整體認定」方式來管理，簡化逐棟短期逐筆申報的時間跟流程，可同時兼顧監理與業務申報彈性。

保險局副局長張玉煇表示，過去保險業投資不動產是否符合即時利用率採「個案認定」，會有因為認定方式而產生很多差異，例如同一棟大樓不同時間買進來，要算一案或二案，還有停車位的問題，造成業者執行認定上的困擾，常要進一步解釋。

此外，張玉煇也說，保險局了解業者的困難，同時基於保險法母法精神，希望不動產以投資長期並獲得穩定收益為目的，因此修改管理規範，除了提升法律位階外，未來只要「連續五年（60個月）長時間符合標準且是穩定的狀況」，應該當予彈性，一旦主要承租戶要搬離，會有段時間出租或報酬率下降，不會因短暫現象而不符最低收益率的標準，就需要來申報。

已連續5年(60個月)符合原即時利用並有收益基準條件之不動產，納入群組整體認定之範圍。納群組管理，不是用選擇性的，只要符合定義條件就要算進來，業者不用申請，由自己追蹤管理，群組案件數沒有上限，群組內的不動產，各別取得時間不同，以群組整體的平均出租率跟收益率來算，新訂的整體即時利用基準出租率一律用60%，收益率取其高的加5碼，因此並沒有放寬的問題，只是簡化管理上的成本。

截至7月底為止， 國人總計有16家壽險有投資不動產，總金額達1.35兆元，占整體可運用資金比重約4.59% 。

另外現行規範中包括保險業投資不動產應符合之出租率達60%、收益率標準依不動產取得時間按基準利率(二年期郵政定期儲金機動利率，目前為0.845%)分別加碼、最低持有年限5年，並應於一定期限內完成開發獲取收益，以及專案報核等相關規範，均已一併納入此次管理辦法草案中，此次草案預告30天，業界可於期間內向金管會陳述意見。