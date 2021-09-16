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幼兒園案累計33例！70多歲負責人Ct值16「曾打過一劑莫德納」

新光產疫苗險3歲就能網路投保 保費僅159元

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
新光產險響應政策，把網路投保疫苗險的被保險人年齡下修至3歲。新光產險/提供
新光產險響應政策，把網路投保疫苗險的被保險人年齡下修至3歲。新光產險/提供

新光產險今(16)日表示，配合金管會政策，下修疫苗險的網路投保年齡至3歲，並開放「父母或監護人」作為要保人，幫未成年子女(未滿20歲)投保，全年最高保障30萬元，保費只要159元。希望以最經濟的保費讓青年學子獲得保障，以提昇全民疫苖的的覆蓋率。

金管會表示，1,500萬劑BNT疫苗已陸續到貨，依教育部規劃預計9月23日起展開校園接種，為讓家長安心讓學生接種疫苗，政府放寛網投相關規定，以符合民眾實際保險需求。

新光產險表示，為給予民眾最完善的疫苗險保護，「疫苗接種後所產生不良反應」住院生活日額補助，保障範圍為「全疫苗」，也就是不限定COVID-19疫苗，如近期將開打的人類乳突病毒疫苗HPV(俗稱子宮頸癌疫苗)、流行性感冒疫苗都包含在內，學生專案住院日額補助3,000元。

倘若不幸因接種COVID-19疫苗而產生的不良反應導致身故，另有「喪葬費用定額補償保險金」30萬元的保障。

新光產險與民眾一同攜手抗疫的同時，也關懷弱勢族群，民眾於10月底前，只要透過「新光幫我保」網站(www.sk858.com.tw)，完成疫苗險的投保，新光產險提撥每筆20元，捐款給社團法人中華長照協會，幫助更多長者獲得更完整的長期照護服務。

新光產險另外還加碼推出「老友相揪保平安」活動，即日起至11月15日，凡經「新光幫我保」網站完成線上投保，且投保日或保單效期於活動期間內的保戶，不限險種，可獲得及分享推薦碼，邀請二位好友成功投保疫苗險後，可獲30元超商電子禮券，每增加一位好友，再提高10元超商電子禮券。

想幫孩子投保疫苗險嗎？快到「新光產險疫苗險」網路投保專區，了解學生投保專案，動動手指不需5分鐘即可擁有最完整的疫苗接種保障。

新光產險表示，提供適合3-75歲不同年齡層專案商品，歡迎消費者洽新光產險各分支機構服務人員辦理(https://www.skinsurance.com.tw/SKI/Location.aspx)，或免付費24小時服務電話0800-798-999。

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