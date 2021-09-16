「台灣Pay」綁定五倍券 7重優惠、最高享4500元加碼

振興五倍券將於22日開放登記，為擴大數位券使用成效，財政部、國發會及原民會今舉辦聯合記者會，說明「台灣Pay」數位振興券加碼優惠及「台灣Pay」專屬支付的「地方創生券」及「i原券」。若以「台灣Pay」綁定振興五倍券，可享7重優惠，最高4500元。

財政部表示，就推動數位綁定部分，財政部督導的8家公股銀行偕同財金資訊股份有限公司同步推出加碼方案，總規模高達5.6億元(加計綁定信用卡優惠，金額超過6.5億元)，獎額豐厚，鼓勵民眾及早綁定，優惠加乘。

民眾以公股銀行之「台灣Pay」綁定振興五倍券，可享7重優惠，最高4500元，其中現金回饋最高1400元，有「五倍券加碼禮」最高每人800元、「新戶首刷禮」100元及「共同綁定禮」最多5人500元；另外「店家優惠禮」最高1000元及「常態性回饋」最高100元；此外，還有部會「數位加碼禮」，有「台灣Pay」專屬的「地方創生券」500元及「i原券」1000元，與400萬名額的「好食券」500元，更有「加碼抽獎禮」等。

財政部說明，振興五倍券5000元全數由政府負擔，「台灣Pay」加碼回饋，最高享4500元回饋，還可再抽大獎，最大獎項有百萬現金，另有奧運選手紀念獎，好禮豐富。歡迎民眾綁定「台灣Pay」，振興消費還有優惠好禮，且周周結算，回饋及時。