英國保誠人壽攜手醫聯網 推保護健康加值服務

健康從預防、保障及延緩三大面向著手，英國保誠人壽宣布攜手健康照護資源共享平台-醫聯網，提供保戶專屬的健康加值服務，包含線上醫師諮詢、健康文章串流、癌症篩檢以及癌症健康管理等，希望幫助人們與所愛的家人在人生的旅途中，能夠活得更健康、更長壽。

根據英國保誠集團亞洲（英國保誠）與經濟學人智庫共同發表之「亞洲脈動The Pulse of Asia-亞洲健康狀況調查報告」，81％的受訪者表示，科技已改善了他們獲得健康服務的機會；71%的受訪者相信，未來三年他們將更仰賴數位科技的運用以改善健康和生活狀況。

加上受到新冠肺炎疫情影響，讓更多民眾對於「零接觸」的遠距健康醫療服務的接受度提高。因此，英國保誠人壽與醫聯網平台合作，打造加值服務專區（網址: https://expert.med-net.com/pcalifevas），一站即可獲得癌症篩檢、癌症健康管理、線上醫師諮詢以及健康文章串流等。

以線上醫師諮詢服務為例，涵蓋了36種專科超過1,800位醫師，只要輸入問題並篩選想要的醫師，就能獲得專業醫師的圖文、電話或是視訊建議。此外，有超過2000篇健康文章免費瀏覽，每年也會持續新增200篇健康文章，讓保戶隨時隨地都能掌握醫學新知、疾病預防以及養生保健的資訊。

根據衛福部統計，惡性腫瘤（癌症）連續39年高居台灣十大死因第一位，為協助保戶以更便利的方式定期進行相關癌症篩檢，英國保誠人壽也與醫療網合作，針對台灣男性及女性好發的六種癌症，推出獨家的癌症篩檢套組。保戶可以透過專屬的優惠方案，自行選擇在全台60家健康檢查醫療機構進行篩檢；對於不幸罹癌的保戶，也進一步提供癌症調養健康管理服務，讓保戶在面對疾病時可以無後顧之憂的安心治療。

英國保誠人壽除了醫聯網加值服務之外，也推出結合法定傳染病、重大疾病以及住院醫療等三重防護的「保誠人壽醫吉御守一年期住院醫療健康保險」，以及針對癌症特殊標靶治療方式提供整筆給付的「標靶守護防癌健康保險附約」，透過主動式及被動式的健康方案，為民眾建構完善的健康防護網。