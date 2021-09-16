南山產推住家綜合險 每天不到10元買300萬保障

南山產險今(16)日表示，一般民眾在向銀行申辦房貸時，銀行會要求投保住宅火災地震基本保險，但其保障只限於因地震或地震引起火災、爆炸、地層下陷、開裂等事故時，造成房屋倒塌或不堪居住，達到全損、鑑定全損時才予以理賠，金額最高為150萬元，僅「房屋龜裂」則不在理賠範圍。

然而，從近年台灣發生的地震災害來看，房屋出現牆壁龜裂、地板隆起的狀況十分常見，但這些都未達住宅地震基本保險的理賠標準，只投保地震基本保險的保障性恐不足夠。

南山產險的「金好住」，為專案組合式的住家綜合保險商品，依承保範圍的不同，分為三種組合方案，提供民眾依自身需求來選擇投保。

若擔心地震將導致住家牆壁龜裂、或屋內家電用品損壞，建議民眾投保「住宅輕損地震損失附加條款」的組合商品。

以台北市公寓三樓(總樓層數五樓)、30坪建築結構鋼筋混泥土造、財物損失保險保額300萬元，若投保「金好住」專案組合B，年繳保費約3,472元，平均每日不到10元，就可獲得住家綜合保險(包括住宅地震基本保險)、住宅天災費用補償保險與住宅輕損地震損失等保障。針對地震造成的牆壁龜裂、地板隆起等修繕費用，最高可享有30萬元的住宅輕損理賠保障。

鄰近921周年，近日地牛翻身頻傳，20多年前強震的陰影至今總讓人餘悸猶存。但根據財團法人住宅地震保險基金資料顯示，截至2021年7月31日，全國平均投保住宅地震基本保險的比率僅36.43%。

南山產險提醒，台灣位處環太平洋地震帶上，住宅加保地震險有其必要。既然無法避免地震的發生，就更應該做好事前的防災措施與風險轉嫁。

住宅防震宜掌握「裝修、固定、投保」黃金三要素，即能有效降低震災損失。

民眾在裝修規劃上要特別注意自宅的安全結構、盡可能選用防火安全建材，並固定家具櫃體與陳設物件，避免地震時倒塌而壓傷人或造成財物損失；同時建議規劃投保住宅地震險，為自己的房屋提供基本保障。

南山產險呼籲，地震屬於難以預測的災害，除了建立正確的防災意識之外，做好周全的風險防護，才能將傷害與損失降到最低。