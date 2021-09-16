壽險公會統計 壽險業前八月初年保費6,868億元、年增8%

一位民營銀行董事長說，最近他有個朋友有十億美元現金要從國外進來，有拿到外銀的「保證函」，證明是沒問題的錢，原本有一家銀行的分行很開心要受理，但沒想到，案子送到總行就被擋住了，朋友一直來問「你們家能不能做」，但因為銀行要花很多精力去查多位最終受益人，也要補很多文件，最後只好放棄了。

2021-09-16 10:04