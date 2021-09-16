壽險公會統計 壽險業前八月初年保費6,868億元、年增8%
壽險公會今(16)日中午公布今年前八月壽險業初年保費（FYP）統計，含帳列壽險公司負債項下的保費，22家壽險業前八月FYP為6,868億元、年增8.0%。
依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者，不再屬保險合約且不能認列為保險公司的保費收入，須視為投資合約並歸類於負債項下。
壽險業今年前八月初年度保費年增8%，來自投資型商品的保費3,899億元、年增95.0%，傳統型商品保費2,969億元、年減31.9%。
投資型初年度保費占整體FYP比率為56.8%，較去年同期增加25.3個百分點；傳統型FYP占比43.2%，較去年同期減少25.3個百分點。
壽險公會表示，壽險業今年業績表現，除因受COVID-19疫情，配合居家防疫措施，業務員之銷售受影響外，傳統型及投資型商品還有各自影響因素。
傳統型保險商品部分，隨公債殖利率走低，今年各月份宣告利率普遍走低或維持不變，前八月傳統型初年度保費年減31.9%。
投資型保險商品部分，新台幣對美元仍處強勢地位、資本市場熱絡，及壽險業積極推動，前八月投資型初年度保費年增95.0%。
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