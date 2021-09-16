凱基期貨推全新線上開戶服務 加碼送好禮

近來台股交易熱絡，加權指數雖有震盪，但交易動能仍源源不絕進入市場，尤其由股票現貨所衍生的期貨市場，更是蓬勃發展。凱基期貨配合投資人多樣化的投資模式與交易策略，推出全新線上開戶服務，不須臨櫃即可申辦開戶與交易，並加碼舉辦線上開戶活動，期限內完成指定交易即可獲得好禮。

根據統計，期交所的成交量今年截至8月已達2.793億口，前三季的期貨成交量有望突破3億口，全年期貨成交量更上看4億口，成交量有望創新高。凱基期貨表示，台灣期貨市場今年交易熱絡，股票現貨與期貨組合式的交易策略更是投資人廣泛的運用，而現股當沖交易也移植到個股期貨的交易上，個股期貨的優點爲低交易稅、低手續費、低資金，甚至1個跳動點即可獲利的優勢，以及多空皆可靈活操作的特性，讓龐大現股投資人紛紛轉向交易期貨市場中的個股期貨。

凱基期貨推出新線上開戶，提供客戶便捷的數位服務，讓客戶在家即可申辦期貨開戶交易，從開戶、入金、登入電子平台、委託成交，全部以線上方式完成，讓投資人不出門就完成開戶執行交易。凱基期貨秉持「以客戶需求為中心」價值，在金融科技上不斷創新，於電子交易平台建置各項委託功能，協助投資人能快速便捷建構所規劃的組合部位，並進行停損等風險控管，高效能大容量的交易主機提供快速穩定的交易效率。不管是避險交易、當沖投機、高低槓桿相互運用，投資人可以通過多樣化的投資模式建構屬於自己交易策略。

凱基期貨依循中華開發金控集團「數位躍升」策略，致力於金融科技創新，以客戶為中心，期貨線上開戶服務全新啟動，特舉辦線上開戶後交易贈獎活動，活動期間自110/09/15 至 110/11/15止，完成線上新開立期貨帳戶，並於110/12/31前成交一筆期貨或選擇權交易者即可獲得全家便利商店200元禮券一份，(每一ID限領乙份)。相關資訊請詳見官網說明：https://www.kgifutures.com.tw/