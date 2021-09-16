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元大投信台股原型ETF規模逾3,000億元 市占衝七成

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

台股ETF規模已經突破5,000億元，投信投顧公會公布8月統計，元大投信台股原型ETF加上連結基金，規模超過3,000億元，為主要投信中，唯一在台股原型ETF擁有逾千億規模。元大投信在台股原型ETF的規模市占超過70%，也排行市場第一。

投信投顧公會公布8月統計資料，元大投信旗下元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）等原型ETF規模，合計有2,967億元，加上0050、0056還有ETF連結基金，總規模達到3,007億元。

累積元大投信今年來原型ETF及連結基金規模增加998億元，亦大幅領先其他投信。

目前規模排行上，台股原型ETF「二哥」國泰投信約665億元，富邦投信454億元，中信投信118億元，永豐投信48億元，其他均不及10億元。而今年來規模增額，國泰投信289億元居次，富邦投信243億元第三，中信投信118億元第四，（今年中信投信才發行台股ETF），永豐投信增47億元。

上述國泰投信市占約15%，富邦投信11%，中信投信3%。另中信投信16日又掛牌「中信綠能及電動車」（00896），該ETF規模約30億元，為台股原型ETF再添生力軍。

元大投信是國內ETF發展最久的業者，台股ETF向來具領先地位，帶動業界搶進台股ETF發行。在今年市場競爭加劇，元大投信的品牌形象和管理品質持續吸引投資人，規模表現和增額保持第一，成果有目共睹。

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