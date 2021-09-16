新台幣早盤升值3.8分 一度觸及27.67元
新台幣今（16）日以27.67元兌1美元開盤，升值3.8分；台股早盤以17,332.34點開低，新台幣開盤價為早盤的高價。
美股周三收紅，道瓊工業指數上漲236.82點，漲幅0.68%，收34,814.39點；標普500指數上揚37.65點，漲幅0.85%，收4,480.7點；那斯達克指數上漲123.77點，漲幅0.82%，收15,161.53點；費城半導體指數上漲16.37點，漲幅0.47%，收3,465.76點。
美股上漲，台股開低後震盪，一度翻紅拉升至17,441.37點，新台幣早盤高點為開盤價的27.67元，低點為27.689元兌1美元，升值1.9分。
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