新光銀行放大振興五倍券 最高回饋2,050元

新光銀行今(15)日表示，響應金融產業共同支持振興五倍券之政策，新光信用卡放大民眾的振興五倍券，除了前5,000名完成共同綁定的卡友享加碼250元回饋，更提供數位申辦新卡戶最高享2,050元回饋。

新光銀行寰宇現金回饋卡新卡戶加碼回饋於Apple pay、LINE pay兩大行動支付，新光銀行表示除考量振興五倍券回饋外，更考慮防疫期間降低接觸，鼓勵民眾體驗使用行動支付嗶經濟。

針對新光寰宇新卡戶今年度持續舉辦行動支付最高加碼回饋達11%，本次配合振興五倍券政策新戶再釋出利多加碼最高24%回饋，加上首刷禮300元刷卡金相當6%回饋，並呼應金管會數位政策，提供數位申辦之新卡戶最高回饋2,050元，現金回饋比率41%，趁現在立即申辦新光寰宇卡最划算。

疫情發展下，新光信用卡已經提前部署，持續為客戶經營深度廣度並重的線上通路回饋，鎖定13大熱門電商包含momo購物、蝦皮、淘寶、愛上新鮮等，回饋最高可達21%。

新光銀行持續拓展通路數位支付回饋全家、全聯等卡友日常消費場域，積極朝向數位行動支付生態圈方向發展，進駐各大強勢通路消費場域搶佔綁卡消費，預計第4季將再祭出刷入7-11便利商店，豐富新光支付生態圈。

新光銀行表示，將藉此獲取更多數位年輕客群，為銀行的客戶多元化與普惠金融帶來更有利的發展。

新光銀行信用卡持續深耕發展數位策略，攜手全家通路長期加碼新光寰宇卡My FamiPay消費回饋10%，回饋廣獲好評。

今年9月30日之前，數位申辦新光寰宇卡，再享滿萬送千元禮券。

為善用社群數位行銷力，新光信用卡現亦熱烈舉辦「新光好友相薦歡之百萬藍勾勾爭霸戰」活動，卡友透過網路專屬連結成功推薦親友申辦新光信用卡，有機會拿百萬獎金。

此外，百貨週年慶倒數計時，購物也要超前部署，別讓「卡」到用時扼腕回饋太少。新光銀行的振興五倍券回饋準備起跑，周年慶搶便宜+數位綁定，新光寰宇現金回饋卡，要讓民眾消費安心、刷卡盡興、回饋滿滿。