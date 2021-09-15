三族群教師享樂退 全球人壽建議雙管齊下守護鐵飯碗

一年一度教師節即將到來，近年少子化影響師生比不斷下滑，2017年公務人員退休資遣撫卹法修訂退休年齡延後，加上未來年金改革政策變動的不確定性，全球人壽建議，青年、中壯年、熟年教師三族群應及早著手規劃生活所需之保險保障及退休金流，雙管齊下才能在退休時高枕無憂。

教師們受到疫情影響，需隨時做好準備，從校園實體教學轉戰線上遠端教學，為年輕學子提供不間斷課程，若無法轉型恐在疫情時代下被淘汰；加上近年來受到少子化趨勢影響，師生比不斷下滑，從99學年18.2%到109學年僅剩14.1%，僧多粥少下，過去被視為鐵飯碗的教職人員，現在競爭更是激烈。

全球人壽表示，三族群教師在人生不同階段，需求的保障也不盡相同，在退休制度調整下，尚未退休的教師族群難免受到衝擊，同時也因為退休年齡延後，教師更要注意職涯與保險規劃相互搭配。青年教師首重自身保險規劃，透過終身醫療險、實支實付醫療險、重大傷病險保護自己；中壯年教師除了自身保障外，更要提前部署長年繳利率變動型壽險、長照險等準備退休規劃，為自己與家人未來打算；熟年教師則要檢視退休金流是否充足，也建議可透過躉繳或短年繳利率變動型壽險快速累積退休資本。

據教育部統計資料，即便取得教師資格，也僅有8%的青年通過教師甄選成為正職教師，已成功踏入教職的青年教師更要把握穩定的收入，及早規劃自身保險保障。全球人壽建議初入社會的青年教師，可逐步做好基本保障，如終身醫療險、實支實付醫療險、重大傷病險等。考量到青年教師經濟負擔能力較低，建議可以終身醫療險主約搭配一年期的實支實付醫療險及重大傷病險，用較少的保費達成全面性的保障，從年輕時就開始進行基本保障規劃，隨年資增長薪資穩定後，再逐步完善自身保障規劃，安心用鐵飯碗守護自己。

而中壯年教師，則是受到2017年公務人員退休資遣撫卹法的影響，未來退休金與已退休教師相比減少許多，同時退休年齡受到政策影響不斷延後。全球人壽表示，教師與一般職業不同，薪資通常都是穩定隨年資增加。中壯年教師要把握事業黃金時期，為自己與家人做好妥善保險規劃，檢視從青年教師時期就投保的醫療保險，投保額度是否足夠，以及是否已有退休生活必備的長照險保障。同時，如有餘裕，也建議及早透過長年繳的利率變動型壽險來為自己的家庭保障與未來退休生活預做準備，利用這類商品在繳費期間提供較高保障倍數且繳費期滿後資產累積較快，以及繳費期滿後可轉入投保年金保險的特色，除了可以為自己打造未來的退休金流外，在家庭責任重大時期也能為家人帶來更高的安全感。

熟年教師除了各項醫療保障外，更要備妥退休生活規劃。雖然受到年金改革影響，退休金可能不如以往，但由於離退休時間較短，建議可透過躉繳或短年繳的利率變動型壽險快速累積退休資本，讓自己的退休生活高枕無憂，同時壽險也能給家人保障。如果退休後有計畫經常出國旅遊或未來有美元需求的熟年教師，不妨可以選擇以美元計價的躉繳或短年繳的利率變動型壽險來為自己的退休金流預做準備。

教師族群雖為政府保障的公職人員，有穩定長期收入，且薪資通常也會隨年資增長，對於未來人生藍圖往往會比一般民眾清晰許多，但全球人壽表示，教職人員也有常見的職業災害，例如久站、長期使用喉嚨等，或是面臨其他傷病與意外發生的可能性，因此，也建議三大族群教師，要謹慎檢視自身體況，依照自己的教職生涯，規劃符合自身保險保障，不僅可減少退休制度調整所帶來的衝擊，同時也能照顧自身安全與守護教職鐵飯碗。