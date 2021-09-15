還想存人民幣享高利？ 這家銀行年息逾3%最優！

想存人民幣定存享高利，哪家銀行最優惠？根據中央銀行蒐集到的最新資料，目前市場上，以永豐銀行1個月期定存專案年息3.05%為最優，也是目前唯一年息突破3%的人民幣高利定存專案。

央行指出，目前市場上推出各天期的人民幣定存專案，1個月期以永豐銀行的3.05%為最高水準，3個月期為彰化銀行的2%，6個月期則是渣打銀行的2.35%，9個月期為日盛銀行的1.8％，1年期則是土地銀行的2.4%。

進一步與8月底相較，3個月期的最高定存利率由1.85%調高為2%，其餘天期不變，顯示人民幣定存利率為上揚趨勢。

根據央行統計，8月人民幣兌新台幣匯率貶值0.74%，波動幅度並不大，但人民幣兌美元匯率升值0.17%，顯示新台幣升幅超前人民幣，但人民幣又比美元強一些。

今年以來，美元反轉走強，統計至今（15）日為止，美元指數累計升值2.9%，主要亞幣裡，僅新台幣與人民幣對美元升值，新台幣今年升幅高達2.89%，超過人民幣的1.6%。

同為亞幣的韓元、日圓與星元均對美元貶值，其中韓元今年以來重挫7.19%，日圓貶值5.78%，星元下挫1.56%。