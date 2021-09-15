數位五倍券信用卡加碼大公開 玩法限制比三倍券複雜

數位五倍券將從9月22日起開放民眾綁定，可透過五倍券官網與金融業者的網頁綁定，為搶占信用卡市場，各家銀行近期紛紛公布信用卡加碼優惠，多家銀行主打五倍券翻倍回饋，但玩法比去年三倍券還複雜。民眾在綁定前需要多花點時間了解銀行各項限制，有些規定早鳥要在9月22日開放綁定的前幾天完成，大多也設有名額限制，甚至需要抽籤，民眾需搶時間先消費5000元，才可能拿得到回饋。

大部分成年人手上至少有1張信用卡，且大多擁有國內前5大發卡銀行的信用卡，因此受到多人關注。以目前5大發卡行公布的加碼回饋來看，台新、中信雖都主打「五倍變十倍」，但多設下複雜的名額限制或新戶才有的回饋，反而北富銀用不分卡別、不分新舊戶的「無腦加碼」，更為吸引民眾。

5大發卡銀行中率先公布的是台新銀行，今年是主打「五倍券升級十倍券」。但根據台新銀公布的加碼優惠，須符合去年曾綁定台新卡領取三倍券、今年首次綁定，或首次申辦台新信用卡的客戶才享有加碼回饋，以去年有綁定台新三倍券客戶來說，今年五倍券再綁定台新信用卡，並於10月底前消費滿5000元，前1萬名完成五倍券折抵者才拿得到100元刷卡金。

如果是新戶申辦台新卡，且10月底前消費滿5000元完成五倍券折抵，前1萬名核卡者才拿得到800元刷卡金。若再透過親友共同綁定、每人都消費滿5000元，前1萬名才有額外刷卡金最高1000元；加上自10月8日政府開放消費起至11月30日止，刷台新Visa信用卡，單月滿3萬元的2%回饋、每人回饋上限3000元，如此才能五倍變十倍。

中信銀今年也主打「五倍變十倍」，但要抽獎或限新戶。如果是舊卡友，9月22日至10月31日以中信卡綁定五倍券者，可參加5000元刷卡金抽獎活動，但名額只限1000名；如果是新卡友，必須限今年前申辦LINE Pay卡或英雄聯盟卡，LINE Pay卡的新卡友，消費滿額可拿LINE POINTS 500點加JCB卡贈100元刷卡金，總計獲贈600元；英雄聯盟卡則是核卡滿額可賺500元刷卡金。

相對來講，北富銀就較簡單，今年北富銀不分卡別、不分新舊戶、不分實體卡或LINE Pay等行動支付工具付款，僅分早鳥與非早鳥，總加碼名額是10萬名。

早鳥名額2萬名，只要以富邦卡綁定數位五倍券，並依政府規定消費滿5000元，每綁定1人即可獲得500元刷卡金，共同綁定5人合計可獲得2500元刷卡金，先綁先贏；如果沒搶到早鳥，也提供8萬個名額，每綁定一人可獲得250元刷卡金，共同綁定5人可合計獲得1250元刷卡金。

北富銀表示，各金融業者為足全勁以琳瑯滿目的方案爭取民眾青睞，除了基本回饋，有的透過抽獎拚加碼，或是在特定場景、條件下，讓符合資格的民眾有機會再衝一波好康。相較之下，北富銀這次的方案則非常直接易懂，強調「簡單、實用、普惠」，用最純粹的無腦加碼，鼓勵大眾響應消費。

玉山銀則分為早鳥禮、綁定禮。在9月22日至9月26日綁定的卡友才可以拿早鳥禮，每人有7-11現金抵用券300元，如果是共同綁定最高只能拿1500元7-11現金抵用券；綁定禮則是不限名額，只要符合五倍券回饋的消費，消費滿5000元就有1%刷卡金回饋，共同綁定者，每增加1位共同綁定者額外加碼1%、增加2位共同綁定者額外加碼2%，依此類推，最高只能5%、1250元回饋。另針對新戶，11月底前辦Pi卡、Only卡、U Bear卡才可拿首刷禮回饋。

國泰世華銀也分為早鳥優惠與綁卡禮包。早鳥綁定優惠是9月15日至9月21日要先登錄「振興券首選國泰世華卡」活動，且於指定期間內完成數位振興券綁定，才可抽2000點的信用卡小樹點回饋，只限1000名；綁卡大禮包則是10月31日前完成數位振興券綁定，可獲得3C、健身、旅遊等價值3000元的大禮包，及指定星級飯店住宿升等禮遇，與其他銀行送刷卡金的方式不同。