星展銀綠色融資 攜文曄科技簽3,000萬美元永續連結貸款

星展集團將實踐永續發展視為重要發展策略，星展銀行台北分行為推動台灣永續發展不遺餘力，宣布與電子零組件通路服務領導廠商文曄科技攜手，簽署3年期3,000萬美元「永續連結貸款」，此案件為星展與文曄科技建立多年深厚客戶關係之另一里程碑，也是星展銀行台北分行今年繼與緯創資通後簽署之永續連結貸款，期盼將綠色融資概念深植於更多台灣企業DNA當中，共同響應永續發展。

星展集團強化「負責任的銀行業務」的永續發展主軸，到2024年預計將投入超過新台幣1兆元規模，推動發展可再生能源和綠色金融，協助企業將永續納入企業整體業務發展策略。星展銀行台北分行將在為期 3 年的貸款期間內，追蹤文曄科技相關永續表現，包括溫室氣體排放，用水量以及公司治理評鑑等項目，視達成程度提供優惠的貸款利率，以鼓勵企業長期發展永續。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，隨著氣候變遷，全球各界均更加重視環境議題且積極倡議環保，永續發展不再只是口號。因此星展集團過去幾年，也已在多個面向為永續發展盡一份心力，除了從內部做起管理環境碳足跡，更透過銀行本業促進永續金融發展，協助客戶更邁向綠色金融，相信星展對永續的持續投入，將能發揮帶頭作用，產生正面影響力。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展近年來不僅積極投入再生能源產業，為相關企業提供保函、專案融資、利率及匯率避險等業務，更於數個專案中擔任聯貸案主辦行；同時也與多家知名企業簽署永續連結貸款，還有多項案件正在洽談中，足見星展對綠色融資所做出的努力。

文曄科技成立於1993年，是亞太地區第二大半導體零組件通路服務領導廠商，代理全球一流半導體原廠逾70 家，服務客戶超過8,000 家。曾榮獲英國金融時報評選為 2021 年前500 大亞太地區高成長企業。今年4月底，文曄亦首度進入由台灣證券交易所公布的上市櫃公司治理評鑑前5％。