快訊

混打高端計畫解莫德納孤兒？柯文哲嗆：超出我的理解

整理包／五倍券8大部會加碼怎麼抽 優惠細節看這裡

星展銀綠色融資 攜文曄科技簽3,000萬美元永續連結貸款

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

星展集團將實踐永續發展視為重要發展策略，星展銀行台北分行為推動台灣永續發展不遺餘力，宣布與電子零組件通路服務領導廠商文曄科技攜手，簽署3年期3,000萬美元「永續連結貸款」，此案件為星展與文曄科技建立多年深厚客戶關係之另一里程碑，也是星展銀行台北分行今年繼與緯創資通後簽署之永續連結貸款，期盼將綠色融資概念深植於更多台灣企業DNA當中，共同響應永續發展。

星展集團強化「負責任的銀行業務」的永續發展主軸，到2024年預計將投入超過新台幣1兆元規模，推動發展可再生能源和綠色金融，協助企業將永續納入企業整體業務發展策略。星展銀行台北分行將在為期 3 年的貸款期間內，追蹤文曄科技相關永續表現，包括溫室氣體排放，用水量以及公司治理評鑑等項目，視達成程度提供優惠的貸款利率，以鼓勵企業長期發展永續。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，隨著氣候變遷，全球各界均更加重視環境議題且積極倡議環保，永續發展不再只是口號。因此星展集團過去幾年，也已在多個面向為永續發展盡一份心力，除了從內部做起管理環境碳足跡，更透過銀行本業促進永續金融發展，協助客戶更邁向綠色金融，相信星展對永續的持續投入，將能發揮帶頭作用，產生正面影響力。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展近年來不僅積極投入再生能源產業，為相關企業提供保函、專案融資、利率及匯率避險等業務，更於數個專案中擔任聯貸案主辦行；同時也與多家知名企業簽署永續連結貸款，還有多項案件正在洽談中，足見星展對綠色融資所做出的努力。

文曄科技成立於1993年，是亞太地區第二大半導體零組件通路服務領導廠商，代理全球一流半導體原廠逾70 家，服務客戶超過8,000 家。曾榮獲英國金融時報評選為 2021 年前500 大亞太地區高成長企業。今年4月底，文曄亦首度進入由台灣證券交易所公布的上市櫃公司治理評鑑前5％。

星展銀行 文曄

延伸閱讀

極端氣候代價慘痛 拜登：美今年要付近3兆成本

新能源轉型浪潮起 數位管理方興未艾

台灣國際智慧能源週將登場 聯合再生、元晶等廠參展

台電彰化雲端資料中心動土 看好在地自產能源力

相關新聞

9成35歲以上民眾憂老年照護 8成認為長照2.0不夠用

南山人壽今與工研院合作發布「台灣銀髮長照白皮書」，調查發現不到2成的民眾認為既有的長照2.0政策足夠，且認為平均應準備5...

iPhone 13最貴要價5萬 銀行推分期零利率加千元刷卡金

全球果粉引頸期盼的iPhone 13今天終於發表，今年總計推出四款機型，台灣官網定價從最便宜的Mini台幣2萬2900元...

北富銀數位五倍券加碼 不限新舊戶與卡別加碼10萬名

數位五倍券下周將開放登記，作為前5大發卡行的北富銀，今天公布五倍券加碼方案。不用抽獎、不限卡別、不設任何新舊戶和使用限制...

9月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌80.9點，收17354點。9月電子期收820.7點，下跌5.6點，正價差2.47點；9月金融期收162...

永豐銀主辦英利7,000萬美元聯貸 獲1.45倍超額認購

永豐銀行主辦英利-KY（2239）三年期7,000萬美元聯貸案，於本（9）月上旬簽訂聯合授信合約。永豐銀行表示，永豐擔任...

新台幣午盤升值2.6分 暫收27.687元

新台幣今（15）日午盤暫收27.687元兌1美元，升值2.6分，成交金額4.35億美元；台股早盤以17,434.02點開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。