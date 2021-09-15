金彝獎揭曉 凱基投信獲「傑出資產管理獎」

第16屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」得獎名單9月10日揭曉、11日官方網站宣布出爐。凱基投信以全新經營團隊領導變革轉型，三年內讓管理資產規模呈指數型成長的傑出成就獲得評審團青睞，脫穎而出獲得「傑出資產管理獎」的殊榮。

「金彝獎」每兩年由國內證券、期貨界與周邊單位共同舉辦，是表彰證券、期貨及投信投顧傑出人才與團隊之最高榮譽獎項，而「傑出資產管理獎」是自第十四屆「金彝獎」開始才新增的團體大獎。

2018年2月，全新經營團隊加入凱基投信後，即提出為期三年的「變革轉型」計畫並擬定關鍵策略；藉由一連串的策略溝通與產品、IT系統專案的執行，凱基投信公募基金管理資產規模在三年多來成長逾25倍到目前近新台幣1,800 億元，市場排名也由31名躍升至第8名，創下投信業界資產規模最速成長之紀錄。

凱基投信致力於提供創新且質優的基金產品與多樣的投資解決方案來滿足法人、高資產客戶與一般投資人資產配置的需求。轉型初期聚焦法人市場，以強大的「短鏈」專案執行能力，推出十餘檔債券ETF基金，以滿足國內壽險法人海外資產配置之所需。

此外，針對台灣上市櫃企業、資金回流企業主、高資產人士及家族辦公室，推出台灣特別股與台灣可轉債之台幣資產公募及私募基金系列。隨後，與國際一流資產管理公司深化合作，推出「ESG永續債券型基金」，以及「未來投資題材」與「環球趨勢題材」等十餘種符合全球投資趨勢之主動型基金，提供一般投資人之投資所需。

展望未來，在當今萬物連結的年代裡，凱基投信將借助中華開發金控集團的資源共享環境全力「數位轉型」，打造以行動裝置體驗為優先的數位平台，並與策略夥伴結盟佈建生態系，以提供滿足法人、高端客戶、一般投資人之所需之產品、投資方案與理財服務；並以「短鏈執行、敏捷創新、團隊共好、永續發展」的企業文化，持續邀請志同道合的專業人士加入，以打造凱基投信成為一家亞洲精品資產管理公司為目標，一起努力。