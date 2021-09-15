壽險、金融業瞄準商用不動產 前八月投資額256億元

今年壽險與金融業在投資與自用雙重需求下，有別於以往積極投入土地及地上權開發，大舉投入商用不動產。信義全球資產公司統計今年前八月大型交易，壽險與金融業對商用不動產總投資額來到256億元，已超越2018、2019年規模，為壽險與金融業近五年對商用不動產投資規模次高。

信義全球資產公司總經理柯宏安觀察，前幾年壽險業積極購入土地、地上權進行開發，以打造成收益型商辦或複合式商用不動產，但大型土地或地上權釋出稀少，主要產品以辦公、廠辦等商用不動產為大宗，今年壽險與金融業共10件投資案，其中八件為商辦、廠辦，總投資金額也來到256億元，以具有長期租金收益產品較受青睞。

高力國際研究部董事梁儀盈提及，壽險與金融業為了維持穩定的租金收入，積極尋覓適合的投資標的，而今年由於國產署及公營單位較少釋出大面積精華土地物件，相較之下，商用不動產不但具備穩定的投資報酬率，還有租期較長、租客穩定度相對較高的特性，自然會成為壽險與金融業投資的首選。

從區域來看，台北市商用不動產交易金額高達156億元居冠，占整體交易額約六成，主要集中在內湖區及松山區。其中更有壽險業者滿手游資、大手筆買下整棟商辦，像是今年1月新光人壽看準都更危老重建效益，海砸92.8億元買下中華開發大樓，短期將規劃為自用；8月三商美邦人壽斥資34億元，買下今年才拿到使照的華固智富中心整棟大樓，未來將規劃成企業總部；8月中信資產以22.1億元取得國瑞集團整棟台北總部。

梁儀盈認為，投資商用不動產或土地的比例高低，除了看市場上釋出的物件多寡，也會依業者當年度投資操作的策略而有所變化。她以國泰人壽為例，近年來國壽除了投資商用不動產之外，也瞄準工業地產開發商機，以作為未來物流、倉儲的使用。