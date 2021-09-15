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政府發五倍券 花旗出走前留卡友最高5,200元回饋

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
為響應政府五倍券經濟振興計畫，花旗(台灣)銀行今(15)日宣布，花旗振興季五倍券優惠方案，提供三重好禮放大振興券效益，揪團綁定享花旗卡，最高可回饋5,200元， 圖／花旗銀提供
為響應政府五倍券經濟振興計畫，花旗(台灣)銀行今(15)日宣布，花旗振興季五倍券優惠方案，提供三重好禮放大振興券效益，揪團綁定享花旗卡，最高可回饋5,200元， 圖／花旗銀提供

花旗（台灣）銀行積極響應政府振興五倍券計畫，推出花旗振興季活動，三重優惠放大振興券，主打最高可拿到5,200元回饋。

第一重早鳥禮，9月22日起數位綁定前2,000名早鳥花旗卡友綁定振興券且累積消費金額達500元，即享100元7-11商品卡。第二重綁定禮，卡友綁定振興券消累積費達500元就享100元刷卡金回饋，限量2萬名。第三重眾樂禮，不僅獨樂還可眾樂，鼓勵客戶號召親朋好友共同綁定，使用花旗卡綁定五倍券，依照綁定人數，每消費2萬元，即可回饋300元電子禮券(包括遠東百貨、遠百SOGO、屈臣氏、家樂福四項電子禮券，提供卡友挑選)。

以共同綁定上限五人計算，最高享1,500元禮券，全戶(含一人或共同綁定達５人）消費累積滿15萬元，再加碼500元禮券，總計最高可享2,200元回饋。

舉例來說，花旗客戶李小姐持現金回饋PLUS鈦金卡搶先登錄花旗振興季活動，並與先生及兩名小孩加上閨密一名共同綁定，依綁定時間排序為前2,000名且在2021年11月30日前，累積消費金額共15萬，因綁定人數達五人，李小姐可獲得眾樂禮1,500元（每滿2萬元享300元禮券回饋，共五次），以及滿15萬元之全戶500元禮券加碼。加上綁定禮100元刷卡金回饋，以及早鳥綁定禮 100元7-11商品卡，合計李小姐最高可獲得振興季活動回饋2,200元。

此外還獲得花旗現金回饋PLUS鈦金卡權益２％刷卡回饋3,000元，花旗銀行所提供的回饋就高達5,200元。還有政府振興券每人5,000元，總計額外放大回饋可達30,200元。

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