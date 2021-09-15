9成35歲以上民眾憂老年照護 8成認為長照2.0不夠用

南山人壽今與工研院合作發布「台灣銀髮長照白皮書」，調查發現不到2成的民眾認為既有的長照2.0政策足夠，且認為平均應準備580萬元至590萬元才足夠因應付老年照顧生活，但實際每月針對老年醫療及長期照顧的準備金僅約6000至7000元。

南山人壽表示，這份白皮書針對台灣35歲以上民眾進行調查，調查結果主要有3大發現，主要是民眾對長照感到憂心且資源不足，民眾的準備卻明顯不同。

首先調查發現，超過9成受訪民眾擔心未來老年照顧問題，僅不到2成的民眾認為既有的長照2.0政策足夠，其中以補助金額不足、服務時間少與服務人力不足，被認為是最需要補足的三大項目；至於民眾自認最需要使用的長照服務項目分別是居家照顧與護理服務、喘息服務及交通接送服務。

第二個發現是，老年每月平均花費約落在3萬至3萬5000元之間，但在老年生活預備上，受訪民眾認為平均應準備580萬元至590萬元才足夠因應付老年照顧生活，但民眾實際每月針對老年醫療及長期照顧的準備金僅約6000至7000元，遠不及預期需要準備的額度。

第三個發現是針對如何規劃準備金，調查發現不論是青壯族(年齡介於35至54歲)或是樂齡族(55歲以上)，皆偏好透過購買醫療險、儲蓄、投資理財做準備；此外，調查也發現有近4成的青壯族群尚未開始準備老年生活預備金，原因是沒有足夠的收入可支配。

南山人壽代總經理范文偉表示，社會結構與需求隨時代改變，疫情也使國人健康意識大幅提升，近年來保險的核心價值已從事後理賠延伸到事前預防，保險業能做的比理賠多更多，從給保障延伸到健康生活。針對台灣高齡社會議題，保險公司如何以產業力量扮演資源整合的角色，在商品中導入更全面的服務，串接健康管理及長照資訊，打造一站式的長照服務將是關鍵。

南山人壽商品精算暨數據管理資深副總陳維新表示，針對內部的保戶年齡、長照險購買額度進行分析，發現有超過7成的長照險保戶超過35歲，主要客群與本次調查的目標族群相符；然而，保戶購買的長照險額度平均每月僅約2萬元，與調查的老年平均每月花費3萬5千元有很大的落差，現行的長照準備仍不足以支撐老年生活所需。

南山人壽表示，政府的長照制度以「實物給付」為主，由於服務有限制額度，建議民眾在規劃長照保障時，可將長照2.0列為第一層基本保障，並選擇以生理功能障礙或認知功能障礙為認定標準的商業長照險或失智險，建立第二層長照保障。透過商業保險一次性或分期給付保險金，填補超過服務額度、自負額度費用，亦可作為照顧者或受照顧者收入補償及居家修繕或購買輔具費用。

年輕的小資族若有預算考量，可選擇一年期長照商品，用較經濟的保費規劃第一張長照保單，建構基礎保障；若是肩負家庭經濟重擔的三明治族群，則可以考慮身故保本的長照險，兼具長照與身故保障；至於對長照準備意識較高，且有足夠的預算的民眾，建議選擇長照保本型的商品，具有較高額的長照一次保險金給付，資金運用更靈活；針對單身族群，則建議可以將規劃重點放在自身的需求上，優先選擇自益型長照險，為自己的將來規劃安穩的保障。