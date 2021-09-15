買iPhone 13刷兆豐卡 享最高1,300元回饋、分期0利率

全球果粉引頸期盼的iPhone 13終於正式發表，今年總計推出四款機型，為了讓民眾可以用更划算的價格搶換新機，兆豐銀行率先宣布，將攜手7大電信業者提供分期滿額回饋，民眾除可享分期0利率優惠，單筆滿額還能抱回最高1,300元的刷卡金回饋，包括滿14,000送450、滿25,000送800以及滿36,000送1300。

兆豐銀行表示，只要在StudioA、德誼數位、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星及亞太電信任一直營門市刷兆豐信用卡，登錄成功後刷卡金就能輕鬆入荷。

除了電信業者實體門市，兆豐銀行也與六大網購平台合作，推出分期滿額最高1,500元回饋活動，包括momo、PChome、Yahoo購物中心、東森購物、蝦皮及生活市集，刷兆豐卡都能獲得優惠，若使用兆豐e秒刷鈦金卡，還能再享網購國內最高3%回饋，讓優惠疊加更划算。

由於高價手機價值不斐，拿到新機難免會擔心失竊或損毀，對此兆豐銀行也提醒民眾，如果每個月手機的行動電話帳單都由兆豐世界卡自動扣繳，卡友將可獲得每次19,150元、每年最高31,900元的手機保險保障，倘若手機意外損壞或被偷竊，在事故發生的90天內都可以向保險公司申請理賠。