永豐銀主辦英利7,000萬美元聯貸 獲1.45倍超額認購

從去年底到今年初，金管會配合打炒房政策，啟動不動產授信專案金檢，結果發現包括銀行、壽險公司在內等金融機構，在辦理餘屋貸款、土建融等業務上有多項缺失，暨不利銀行債權確保，也間接助漲炒房，已要求金融機構改善...

2021-09-15 10:30