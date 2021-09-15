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永豐銀主辦英利7,000萬美元聯貸 獲1.45倍超額認購

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

永豐銀行主辦英利-KY（2239）三年期7,000萬美元聯貸案，於本（9）月上旬簽訂聯合授信合約。永豐銀行表示，永豐擔任統籌主辦銀行同時邀集8家金融同業參與，協助英利充實中期營運、周轉資金，本次聯貸金額獲得國內金融同業1.45倍超額認購。

因應全球邁向綠色轉型，英利投入研發環保、輕量化的鋁合金、高強度鋼及複合材料零組件與碳纖維複合材料（CFRP；carbon fiber reinforced polymer）等相關產品，以符合國際汽車大廠輕量化節省油耗、降低廢氣排放的發展趨勢。

永豐銀行表示，伴隨汽車產業持續轉型加上電動車快速發展，此次攜手參貸行聯合授信並提供整合財務規劃建議，成為客戶邁向永續經營的最佳夥伴。

除此次聯貸案外，永豐銀行同時響應政府環境永續政策，陸續於今年提供多元化太陽能電廠聯貸服務，包括今年5月統籌主辦旗下首宗「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，成功打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式；8月統籌主辦全台迄今最大規模漁電共生電廠，配合政策推動土地多元利用，以綠能帶動漁業升級、改善在地就業並優化養殖環境，創造能源及養殖產業與生態三贏。

太陽能電廠 永豐銀行 聯貸案

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