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凱基證券搶進高資產新財管業務 搶攻億元客群

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券獲准開辦高資產客戶新財富管理業務，總經理方維昌(左一)帶領團隊搶攻億元客群。(凱基證券/提供)
凱基證券獲准開辦高資產客戶新財富管理業務，總經理方維昌(左一)帶領團隊搶攻億元客群。(凱基證券/提供)

凱基證券獲准開辦高資產客戶新財富管理業務，將整合中華開發金控集團海內外資源及平台，為億元級高資產客戶提供媲美海外私人銀行等級的理財服務，凱基證券財管服務秉持「以客戶需求為中心」的理念，規劃投資兼顧收益及風險，協助高資產客戶財富穩健成長。

凱基證券財富管理部主管王思微表示，臺灣高資產客戶多身兼中小企業主，且公司也大多設置於亞洲，因此對於亞洲各國產業資訊敏銳度極高，投資面也喜好從自身熟悉的產業鏈出發。凱基證券憑藉中華開發金控集團在臺灣、香港、新加坡、泰國、印尼及上海等地超過80位分析師的研究團隊，有效整合當地產業研究資源及台灣各事業群產品研發能力，積極滿足高資產客戶對於產業資訊及多元投資的即時需求，將持續推出專屬產品及諮詢服務。

針對目前法規開放範疇，凱基證券將優先引進不受信評限制之海外債券，透過債信團隊篩選具有信評調升機會的「明日之星（Rising Star)」債券，主要著眼市場預期經濟持續復甦，企業獲利改善，財務體質較佳的公司，信評將有機會獲得調升，而在信評調升過程中，利差收斂也將帶動債券價格上漲，有助掌握收益機會。在境外結構型商品方面，凱基證券與多家高信評投資銀行合作，提供14種結構型商品架構，搭配千檔以上標的，高資產客戶可依據自身偏好與需求客製化訂制，靈活彈性應對市場變化。

凱基證券觀察，高資產客戶首重財富穩健增值，凱基證券結合中華開發金控集團對於股債配置、全球市場變化及各產業類股與商品價格的預測及看法，透過大數據智慧模組化系統及專家團隊諮詢服務，提供精緻化及差異化的投資組合建議，讓客戶透過資產配置與分散風險方式，達到資產穩健增長的目標。

除了投資需求，高資產客戶對於稅務諮詢及財富傳承服務要求更為細緻多樣，凱基證券也與外部知名會計師事務所合作，提供客戶在稅務、會計及法律方面的支援，滿足客戶對於資產配置管理、財富移轉、信託諮詢及保單規劃等多重需求。

凱基證券甫獲《財富管理銀行暨證券評鑑》最大獎項「最佳財富管理券商獎」第一名與「最佳業務員團隊獎」、「最佳智能理財獎」三項第一，以及「最佳商品獎」、「最佳風控獎」、「最佳行銷創新獎」共六大獎，將持續致力實現數位躍升目標，打造行動優先服務，並以客戶為中心提供全方位金融解決方案，成為投資人的最佳財富管理夥伴。

凱基證 投資銀行 開發金控

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