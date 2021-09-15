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診所虛報健保費遭罰 健保署：勿出借健保卡給他人

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

日前某銀行單位主管2年前被檢舉長期收集員工健保卡，提供親戚開設之診所，進而虛報健保費用達上百萬元，經健保署移送地檢署偵辦，檢察官以被告等人對於犯行表示悔悟予以緩起訴處分；不過，健保署已依法追扣該診所虛報醫療費用、並對該診所處以終止特約，負責醫事人員於終止特約之日起一年內，對保險對象提供之醫事服務費用不予支付。

健保署表示，該署接獲民眾檢舉，某銀行主管利用職權，要求員工提供健保卡，供其叔叔開設之診所申報健保醫療費用。經訪查比對發現，該銀行員工大多確未因病就醫，而是由銀行主管搜集健保卡後，提供給診所製作不實病歷及就診紀錄，向健保署虛報相關醫療費用，之後再提供喉糖、維他命、茄紅素、葉黃素等保健食品作為回饋，時間更可追溯自2006年即有此犯行。

對此，健保署除追扣該診所虛報醫療費用、依法對該診所處以終止特約，並將診所醫師及銀行主管涉及刑法詐欺、偽造文書等罪嫌移送地檢署偵辦。由於被告等人對於上述犯行表示悔悟，且該診所負責醫師已以診所名義向「全民健康保險基金」捐款20萬，並歸還違規申報所得140餘萬元，於近日獲緩起訴處分，後續須再向公庫支付50萬元。

健保署表示，對於民眾檢舉或資料分析有異常案件，一旦證實確有虛報健保醫療費用，將依法處分絕不寬貸，以守護全民珍貴健保資源。

健保署提醒民眾，人手一張的健保卡，已成為台灣社會的重要證件，除了就醫看病要用到健保卡，透過「口罩實名制」買口罩也要用健保卡，到1922疫苗預約平台進行意願登記及預約施打，也會用到健保卡，甚至政府即將推出的振興五倍劵，不論是數位綁定或紙本登記領取，也都需要健保卡作為身分認證，因此切勿將健保卡出借他人使用，以免造成自身權益受損，平時亦勿將健保卡留置於醫療院所。萬一遭有心人士冒用就醫、冒辦信用卡、貸款等，還可能面臨相關法律責任，實在得不償失。

健保署表示，雖然本案出借健保卡之銀行員工，因與主管間有工作上指揮監督關係，迫於無奈才配合提供健保卡，故而未被追究；但若有類似本案情節，或公司主管要求部屬交出健保卡，且用途不明，便不應聽從，可向健保署各分區業務組提出檢舉(健保署免付費電話：0800-030598)。

健保署重申，杜絕健保醫療資源浪費及詐領健保之不法行為是健保當前重要目標，健保資源為全民共享，大家要一起守護。請民眾小心保管自身健保卡，切勿隨意交給他人；如發現醫療院所涉及違規，亦可向健保署反映，共同珍惜健保資源。

健保卡 醫師 口罩

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