第七屆期貨鑽石獎 國壽及國泰投信傳捷報

台灣期貨交易所為鼓勵機構法人參與期貨交易，運用期貨及選擇權進行避險及增益，自2015年舉辦期貨鑽石獎以來廣獲社會迴響，今年度第七屆期貨鑽石獎，國泰人壽及國泰投信雙雙獲獎。

國泰人壽長期支持並實際參與國內衍生性商品市場，今年連七年蟬聯保險業交易量鑽石獎，而國泰投信則是連續兩年(2019、2020年)獲得證券投資信託事業交易量鑽石獎，今年以多樣投資商品協助投資人活絡期貨市場，首度榮獲證券投資信託事業交易量成長鑽石獎第一名的殊榮，獲得高度肯定。

回顧2021年，在充沛資金與經濟持續復甦的雙重支撐下，台灣加權指數在8月創下18,000點新高；但在過程中卻經歷5月本土疫情擴散，三天指數大跌超過2,000點以上的巨幅波動，這事件體現金融市場瞬息萬變的本質，更突顯衍生性商品靈活應用及避險特性的重要性。

國泰人壽副總林士喬表示，感謝期交所長期致力發展多元化商品，提供投資人多元的衍生性金融工具，以因應投資策略的變動。面對未來，雖然疫情趨緩，全球經濟逐漸復甦，但對通膨的擔憂、FED縮表及升息時程的不確定，都牽動著金融市場的脈動。國泰人壽投資團隊將密切留意經濟回復力道及市場資金動能的變化，持續在適當的時機運用各種避險策略，以達到保護客戶及股東權益，永續經營的承諾。

台灣期貨市場在期交所長期創新產品及與國際接軌的努力發展下，已受到國際投資法人的青睞，相信隨著未來金融市場因應高度波動衍生出來的交易需求，台灣期貨市場一定能持續蓬勃發展，創造佳績。

國泰投信總經理張雍川欣慰地表示，公司擁有多元完整產品線，近年來持續精進並提升產品的深度與廣度，以ETF產品來說，除推出國泰股利精選30(00701)、台灣加權槓/反等ETF之外，近年來更抓住新興投資趨勢-ESG、5G題材，推出台灣首檔結合ESG+高息股概念的國泰永續高股息ETF(00878)、國內唯一聚焦台灣5G國家隊的國泰台灣5G+ ETF(00881)，兩檔至今皆是高人氣的台股ETF，根據集保結算所統計，截至8月底兩檔ETF總受益人數已逾52萬人。

張雍川表示，全球金融市場波動加大，連結期貨的槓反型商品成為市場焦點，投資人也特別關注基金避險部位之操作，以及槓/反ETF的投資機會，而公司透過旗下共同基金適度納入期貨避險，同時也透過槓/反ETF致力協助投資人規避市場風險，讓大眾有更多的投資選擇去做多樣性的投資策略。