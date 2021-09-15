聽新聞
test
0:00 / 0:00
帶這張卡出門到哪都不收？網認證「難用代表」：除非是黑卡
信用卡百百款，各有不同優惠及回饋方式，以台灣為例，最常見的VISA、Mastercard和JCB的合作渠道更是遍及各大通路，既方便又實用。近日，一名女網友就在網上抱怨，到哪都發現店家不收美國運通卡（American Express, AE），便好奇問「這在台灣是不是很難用？」引起網友一陣議論。
一名網友在PTT發問「美國運通在台灣是不是很難用？」她表示，今天急忙出門不小心忘了帶錢包，身上剛好還有一張在美國辦的運通卡，但到了餐廳才發現不能刷，問了好幾家也都說「不收」，這讓她納悶問「是不是要在台灣再辦張卡比較方便？」
貼文一出，有網友就直言「美國運通卡在台灣就是難用代表」、「我記得加油站可以刷吧，只是在台灣真的不好用，光是沒感應這點就不方便了」、「不是難用的問題，而是妳那張不是黑卡」。不少人也建議原PO「隨便辦一張VISA或Mastercard，再不然JCB也都比較多店家收」、「美國運通是拿行情的，特殊場合拿出來用就好」。
不過，也有網友直言，其實運通卡在訂房和使用餐廳優惠時很好用，「家樂福、愛買或大潤發等都能用，但好像都只限人工結帳」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言